Topo

Entretenimento

Rihanna anuncia nascimento e revela nome de terceira filha

Rihanna anuncia nascimento e revela nome da filha - Reprodução/Instagram
Rihanna anuncia nascimento e revela nome da filha Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

De Splash, em São Paulo

24/09/2025 18h24

Rihanna anunciou o nascimento de sua terceira filha, Rocki Irish Mayers, na noite de hoje. Cantora compartilhou a notícia em publicação no Instagram.

O que aconteceu

Parto aconteceu no dia 13 de setembro, informou Rihanna ao publicar uma foto da criança. Artista apareceu com a recém-nascida nos braços. A gravidez foi anunciada pela estrela de Barbados em maio, durante participação no Met Gala.

Artista já tem dois filhos com o rapper A$AP Rocky. RZA Athelston Mayers nasceu em 2022, e Riot Rose Mayers nasceu no ano seguinte.

Casal optou por não saber o sexo do bebê até o nascimento. "Sinto que vai ser uma menina. Esta gravidez é tão diferente das outras duas. Dá para perceber pela experiência. Espero que seja uma menina. Preciso disso", disse o rapper em entrevista recente para a revista Elle.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Entretenimento

Bruna Giphao é anunciada como musa da Salgueiro no Carnaval do Rio

'Ninguém merece me ver muito feia', brinca Virginia sobre vida amorosa

Rihanna anuncia nascimento e revela nome de terceira filha

Ex-marido de executiva flagrada em show de Coldplay faz revelação surpreendente sobre o caso

Reviravolta: vida de Ernesto muda e vilão se dá bem em 'Êta Mundo Melhor!'

Gabriela Duarte diz que post com críticas a Gil e Caetano foi acidental

Bruna Griphao posa de biquíni e exibe marquinha de bronzeamento

Martin Scorsese elege os 10 melhores filmes de todos os tempos

Cantor gospel Carlinhos Novaes morre aos 65 anos, vítima de câncer

Considerado pior filme do ano, 'Guerra dos Mundos' não teve diretor no set

Romance, plástica e tristeza: o final marcante do Mascarado em 'A Viagem'