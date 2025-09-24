Reviravolta: vida de Ernesto muda e vilão se dá bem em 'Êta Mundo Melhor!'
Amanhã, quinta-feira (25), em "Êta Mundo Melhor!" (Globo), Ernesto recebe uma excelente notícia.
O que vai acontecer
Sabiá diz a Lúcio (Tony Tornado) que Ernesto (Eriberto Leão) está preso. Com isso, o dono da rádio passa a informação para Paixão (Henrique Pagnoncelli), o padrinho abastado do bandido.
Aliviado, Ernesto agradece Mirtes por encontrar Paixão. A partir do reencontro entre o vilão e o tio ricaço, a vida de Ernesto passa por uma reviravolta. Isso porque o parente deve deixar sua herança para o sobrinho.
Ainda na quinta-feira, Candinho afirma a Manoela que só quer o bem de Dita. Celso confessa a Anabela que ama Estela, mas decide não ficar para o jantar. Jasmin incentiva Aladim a conversar com Anabela.
Asdrúbal impede que Candinho assine documentos para Celso. Samir acha graça quando Zulma fracassa em seu golpe contra Adelaide. Medeia conta a Asdrúbal sobre o mapa das esmeraldas de Cunegundes. Maria Divina insiste em se juntar a Zé dos Porcos. Lauro termina com Sônia, que pede para voltar para o dancing. Zulma procura Candinho.
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.