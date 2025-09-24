Topo

Quatro cenas pesadas: o sofrimento de Kami após abuso em 'Dona de Mim'

Giovanna Lancellotti como Kami em "Dona de Mim" - Reprodução/Globo
Giovanna Lancellotti como Kami em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

24/09/2025 14h56

Kami, personagem de Giovanna Lancellotti, enfrentará momentos de dor nesta quarta-feira (24) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Marlon (Humberto Morais) tenta conter Kami, que acorda no meio da noite e pega a arma do policial. O intuito dela é se vingar do homem que a estuprou no capítulo de ontem.

Sofrendo muito, Kami pede que o crime que sofreu seja mantido em segredo. Muito preocupado com a noiva, Marlon pede dispensa do trabalho para cuidar de Kami.

Na cena seguinte, Renata pede que Kami analise fotos dos suspeitos. Esse será um momento muito delicado para a personagem, que precisará lidar novamente com a dor.

Outra sequência forte será quando Kami encontrará Jussara. A mãe de Dedé desabafará com a futura sogra, que acolherá com muito carinho e empatia.

Kami (Giovanna Lancellotti) chora após abuso em 'Dona de Mim' - Angélica Goudinho/Globo - Angélica Goudinho/Globo
Kami (Giovanna Lancellotti) chora após abuso em 'Dona de Mim'
Imagem: Angélica Goudinho/Globo

Ainda nesta quarta, Samuel e Jaques se enfrentam. Dedé gosta de Ryan com Bárbara. Vivian anuncia a Rosa que ela poderá passar suas ações para Sofia. Bárbara treina pesado com Lucas.

Ayla, Gisele, Breno e Caco planejam o chá-revelação dos bebês. Jaques troca os remédios de Filipa.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

