Topo

Entretenimento

Priscilla Presley diz que Elvis quis contratar assassino para matar seu ex

Elvis Presley tinha ciúme de Priscilla Presley mesmo após o divórcio - Reprodução
Elvis Presley tinha ciúme de Priscilla Presley mesmo após o divórcio Imagem: Reprodução
do UOL

Colaboração para Splash, em Londrina

24/09/2025 11h30

Priscilla Presley, 80, revelou que o saudoso Elvis Presley (1935-1977) nutria um ciúme doentio da relação da ex com Mike Stone, com quem ela se envolveu após o divórcio deles.

O que aconteceu

A atriz admitiu ter iniciado o affair com o professor de karatê quando ainda era casada com o Rei do Rock. "Se o Elvis estava tendo casos que não eram da minha conta, então não era da conta dele o que eu estava fazendo. A amizade próxima que Mike e eu tínhamos desenvolvido se transformou em um affair", contou em seu livro de memórias "Softly, As I Leave You", conforme trechos divulgados pelo canal Fox News.

Relacionadas

Junior Lima diz que não sofreu pressão pelo sucesso: 'Realização pessoal'

Schynaider Moura agradece apoio após enterro da filha: 'Rodeada de amor'

Ana Clara rebate críticas por pai ser motorista de aplicativo: 'Digníssimo'

O ciúme de Elvis era tanto que ele chegou a pedir ajuda a Joe Esposito, um de seus empresários, para encomendar o assassinato de Mike. "O Elvis achava insuportável a ideia de me ver com outro homem. Nas semanas após a minha partida, ele disse aos rapazes [próximos a ele] que o Mike tinha que morrer. Ele até pediu para o Joe [Esposito] encontrar um assassino de aluguel. O Joe me avisou para ter cuidado."

A boa influência do pai e dos amigos, entretanto, foi aos poucos aplacando a ira marital tardia do cantor. "Com o tempo, e com muita persuasão de seu pai e dos rapazes, Elvis foi se acalmando gradualmente e desistiu da ideia de matar o Mike, graças a Deus."

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Entretenimento

A Fazenda: Defesa de Rayane irá à justiça contra Carol por acusações

Sabrina Sato surge irreconhecível para novo programa do GNT

Cine Ceará: Mariana Ximenes exala talento e se inclina ao cinema nordestino

'Infiltrado na Cozinha': novo reality show do GNT desafia o seu lado 007

Ex-astro teen da Nickelodeon é visto vivendo como sem-teto na Califórnia

Saryne: pai de Viih Tube mostra em A Fazenda que não aprendeu com a filha

Desembargador diz que Hytalo e marido 'não vão comprar a Justiça'

Sally Rooney vence prêmio literário mas não comparece à entrega por temer prisão

'Resto de marmita': treta em A Fazenda pararia o Brasil se fosse no BBB

Inês Brasil erra e mostra Thiago Lacerda em tributo a Mantovani: 'Descanse'

Priscilla Presley diz que Elvis quis contratar assassino para matar seu ex