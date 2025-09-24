Pedro Scooby rebate crítica sobre samba de Cintia Dicker, musa do Salgueiro

Pedro Scooby, 37, rebateu um questionamento sobre o samba da esposa, Cintia Dicker, 38, anunciada ontem como musa do Salgueiro.

O que aconteceu

No anúncio do novo posto de Cintia, uma mulher questionou: "Cadê o samba?". O surfista respondeu: "Você vai ver sábado na quadra, até o carnaval, então, nem se fala!".

Resposta de Scooby sobre samba de Cintia Dicker Imagem: Reprosução/Instagram

Musa do Salgueiro

Ontem, a modelo publicou um vídeo sambando, e agradeceu à escola. "Essa experiência significa, primeiro de tudo, superação. É um desafio aprender uma coisa nova e sair da zona de conforto, e é também um prazer, porque eu realmente amo o Carnaval", disse no Instagram.