Pedro Scooby rebate crítica sobre samba de Cintia Dicker, musa do Salgueiro

Cintia Becker e Pedro Scooby em camarote na Sapucaí, no Rio Imagem: Rômulo Guimarães/CS Eventos
De Splash, em São Paulo

24/09/2025 08h44

Pedro Scooby, 37, rebateu um questionamento sobre o samba da esposa, Cintia Dicker, 38, anunciada ontem como musa do Salgueiro.

No anúncio do novo posto de Cintia, uma mulher questionou: "Cadê o samba?". O surfista respondeu: "Você vai ver sábado na quadra, até o carnaval, então, nem se fala!".

Musa do Salgueiro

Ontem, a modelo publicou um vídeo sambando, e agradeceu à escola. "Essa experiência significa, primeiro de tudo, superação. É um desafio aprender uma coisa nova e sair da zona de conforto, e é também um prazer, porque eu realmente amo o Carnaval", disse no Instagram.

