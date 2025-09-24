Irmã de Nizam reclama de pay-per-view da Record e cutuca: 'É muito ruim'

O serviço de pay-per-view da Record para A Fazenda é alvo de críticas constantes, disse Hanna Hayek, irmã de Nizam, no Central Splash, do Canal UOL.

Ela aponta que a troca aleatória de câmeras e a dificuldade para acompanhar conversas atrapalham quem quer entender o reality. Problemas de áudio também são recorrentes.

Ah, eu acho, assim, acompanhando o pay-per-view -- não querendo comparar [com o BBB] --, mas é muito ruim. É muito assim, eles mudam as câmeras, você está no meio de um diálogo, de repente muda a câmera. Você tem seis câmeras de PPV, três estão no nada, tipo na piscina vazia ou na coisa das cabritinhas vazio. Entendeu? Aí o que acontece? Que me dá muito nervoso até, que é todos os microfones ligados ao mesmo tempo.

Hanna

Para Hanna, é difícil saber quem está falando, o que prejudica a experiência de quem não conhece todos os participantes. Ela cobra melhorias na produção audiovisual da Record.

Então você tá lá assistindo, fica uma coisa meio louca, você não sabe quem tá falando. Pra mim, que sou uma pessoa que sou 40 mais, eu não tenho essa intimidade com esses influenciadores todos, não conheço voz das pessoas, não sei. É muito difícil saber quem tá falando com quem, de quem aquele diálogo pertence, entendeu? Então assim, em termos de produção audiovisual, eu acho que é muito ruim. A Fazenda ainda precisa melhorar muito.

Hanna

Mesmo com algumas situações mostradas, Hanna acredita que a edição perde detalhes importantes da convivência e das gentilezas entre participantes.

Não, eu acho que eles têm até mostrado bastante, mas acho que quem está vendo só aqueles cortes Perde um pouco, porque não tem como eles mostrarem todos os diálogos, tudo o que aconteceu. Por exemplo, o Ni tá sempre traduzindo lá as coisas pra Gabi. Ele tá sempre servindo de tradutor, porque deve ser muito difícil pra ela estar lá dentro da casa e não entender nada. Então isso é uma coisa que eles não mostram, entender essas gentilezas, porque a Fazenda não é disso, né? A Fazenda é um programa que é quase o oposto disso.

Hanna

'BBB foi escola e edição prejudicou Nizam', diz Hanna

Hanna Hayek relata que o BBB foi uma grande escola para Nizam, mas critica a edição do reality e expõe impactos emocionais para a família após o programa.

Eu acho que não é trauma, mas acredito que o BBB foi uma grande escola para ele. O que aconteceu no BBB fez verdadeiramente ele olhar para ele, como ser humano, como homem, como uma pessoa que errou, enfrentar essas sombras e verdadeiramente mudar. E por isso que a gente está vendo essas atitudes do feminista, que gosto muito, acho que as pessoas chamam de pejorativamente, mas acho incrível, porque ver essa mudança nele é assistir isso ao vivo é muito é muito legal.

E eu além de irmã como empresária e diretora de marketing da equipe dele tenho aqui desse lado a obrigação de mostrar isso cada vez mais para as pessoas.

Hanna

