Topo

Entretenimento

Oscar 2026: Quais são os concorrentes mais prováveis do Brasil?

do UOL

De Splash, em São Paulo

24/09/2025 05h30

A revista Variety publicou nesta semana sua lista atualizada de previsões para o Oscar 2026. Em vídeo gravado para Splash, Bernardo Lopes Pedro analisa os nomes citados pela publicação.

O filme brasileiro foi citado em três categorias. São elas: melhor ator, melhor filme internacional e melhor filme, sendo esta última a principal categoria da premiação. "Se você, assim como eu, está torcendo para o Brasil, trago ótimas notícias", diz Bernardo.

A revista prevê dez indicados na categoria de melhor filme. "O Agente Secreto" deve concorrer com "Bugonia", "Frankenstein", "Hamnet", "A House of Dynamite", "Marty Supreme", "Uma Batalha Após a Outra", "Sentimental Value", "Pecadores" e "Wicked: Parte 2".

Relacionadas

George Clooney elege os três melhores filmes de todos os tempos

O conselho curioso do diretor de 'A Bruxa' para cineastas iniciantes

Maior animação da história e DiCaprio em ação: As estreias da semana

Segundo a Variety, Wagner Moura deve concorrer a melhor ator. Seus adversários seriam Timothée Chalamet ("Marty Supreme"), Daniel Day-Lewis ("Anemone"), Dwayne "The Rock" Johnson ("Coração de Lutador: The Smashing Machine") e Jesse Plemons ("Bugonia").

Na categoria de melhor filme internacional, a publicação prevê cinco indicados. Nesse caso, o Brasil concorreria com a França ("Foi Apenas Um Acidente"), a Coreia do Sul ("No Other Choice"), a Noruega ("Sentimental Value") e a Tunísia ("A Voz de Hind Rajab").

Bernardo destaca que o Brasil ainda pode concorrer em categorias que a revista não previu. Ele cita a categoria de melhor diretor como uma possibilidade, já que Kleber Mendonça Filho foi o vencedor dessa categoria no Festival de Cannes: "Isso quer dizer que ainda tem muita coisa em jogo e muita campanha a ser feita".

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Entretenimento

Severo quer parar de falar da retomada do cinema: 'Vamos seguir em frente'

'Tinha medo de ficar sem graça': o papel do humor na transição de cineasta

Oscar 2026: Quais são os concorrentes mais prováveis do Brasil?

Carol cita Gracyanne e ataca Rayane em A Fazenda 2025: 'Resto de marmita'

'Rodada de reality' e 'ex de fulano': Martina e Tàmires trocam xingamentos

A Fazenda: Carol Lekker, Fabiano, Dudu Camargo e Gabily estão na 1ª roça

Ao vivo em A Fazenda, Wallas acusa Yoná de assédio: 'Uma vergonha'

Ao vivo, Carol acusa Rayane de agressão e Galisteu rebate: 'Não aconteceu'

Rayane indica Carol Lekker para a 1ª roça de A Fazenda 2025

Record muda dinâmica e mantém Carol e Matheus como peões de A Fazenda 2025

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 24/9 a 4/10