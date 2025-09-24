Topo

Entretenimento

Neto de Ana Maria Braga aspira apito e vai parar no hospital

São Paulo

24/09/2025 15h08

Varuna, neto de Ana Maria Braga e filho de Mariana Maffeis e Badarik, precisou ser internado recentemente após aspirar um apito de brinquedo. O incidente chamou a atenção da família e levou o menino, de 4 anos, a passar por um procedimento médico sob anestesia geral.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Mariana Maffeis explicou que o filho começou a emitir som de apito pelo nariz depois que o objeto entrou em seu corpo. Inicialmente, acreditava-se que o apito estivesse nas vias aéreas superiores, e o garoto passou por uma nasoendoscopia no hospital, sem que o objeto fosse localizado.

A família então imaginou que o apito teria sido engolido e poderia ser eliminado naturalmente. No entanto, durante a noite, Varuna voltou a emitir sons de apito ao respirar, levando Mariana a procurar novamente o hospital. Os médicos determinaram que seria necessária uma broncoscopia, procedimento realizado sob anestesia geral para localizar e remover objetos do pulmão.

O apito foi retirado com sucesso e o procedimento foi rápido. Varuna se recuperou bem e já se encontra no sítio da família, brincando normalmente com os irmãos Joana, Maria e Hima.

Em sua publicação, Mariana desabafou sobre o susto e ressaltou a saúde do filho. "Eu estava muito abalada. De repente as coisas saem do controle assim", disse, acrescentando: "O Varuna tem uma saúde excelente porque é uma criança muito bem cuidada, se alimenta bem, tem o dia a dia muito saudável. Estamos nos recuperando. Ele está forte como nunca".

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Entretenimento

Brunna Gonçalves deixa posto de destaque da Beija-Flor: 'Surpresa'

Neto de Ana Maria Braga aspira apito e vai parar no hospital

Quatro cenas pesadas: o sofrimento de Kami após abuso em 'Dona de Mim'

Clara Maia divulga vídeo inédito de parto de emergência: 'Esperança e fé'

Aguinaldo Silva aposta em personagem de Grazi Massafera para 'virar meme' em 'Três Graças'

Filho de Safadão e Mileide faz cirurgia de emergência por tumor na cabeça

Hytalo Santos e marido se tornam réus por produção de pornografia infantil

Filha de Faustão se casa e recebe sacos de ração como presentes

Teste de Fidelidade? Atriz diz ganhar R$ 50 mil em flerte com comprometidos

O plano de Fátima que vai causar desgraça de Raquel e Poliana em Vale Tudo

Wagner Moura volta ao teatro após 16 anos como personagem principal em peça interativa