'Rodada de reality' e 'ex de fulano': Martina e Tàmires trocam xingamentos

Martina e Tàmires se envolveram em uma treta que começou no intervalo da formação da primeira roça de A Fazenda 2025 (Record) e se estendeu até depois do programa ao vivo, já dentro da sede.

O que aconteceu

A treta começou quando Martina atacou Tàmires por salvar Yoná no Resta Um. "Foi incoerente, Tàmires!"

Tàmires retrucou. "Incoerente foi vocês que falaram que iriam vota em pessoas e não votaram. Como a pessoa me salva e eu não vou salvar?"

Martina continuou gritando. "Ninguém mais confia em você! Por que tu estava no nosso meio, mulher? É só você se observar. Tu estava no nosso meio, ouvindo tudo."

Sabe nem o que tu tá falando, sua idiota! Deixa de ser burra.

Tàmires

Já na sede, após o programa ao vivo, as duas continuaram se atacando. Elas se chamaram de "planta", "idiota" e "feia".

Tàmires detonou a ex-De Férias com o Ex. "Vai te lascar, baixinha do caralho! Tu não tem vergonha de se meter comigo, não? Sua lesa! Rodada de reality. Deu errado em tudo! Vai vazar daqui a pouco."

Martina devolveu a provocação. "É por isso que eu tô aqui. Tu tá aqui por quê? Tu tá aqui porque é ex de fulaninho. Se enxerga, tu é uma songamonga!"