Severo quer parar de falar da retomada do cinema: 'Vamos seguir em frente'

Marco da retomada do cinema brasileiro nos anos 1990, "Carlota Joaquina, Princesa do Brazil" completa 30 anos em 2025 e retorna aos cinemas em cópia remasterizada, reafirmando sua atualidade e potência criativa. O longa-metragem, dirigido por Carla Camurati e estrelado por Marieta Severo no papel-título, já está em circuito comercial.

Para Marieta Severo, protagonista do longa, o momento atual da produção cinematográfica do Brasil é bastante positivo - com o Oscar de "Ainda Estou Aqui" e o sucesso de "Homem com H"— , mas segundo ela, é preciso ter continuidade e parar com a ideia de "retomada". "Não gosto muito de falar de tendência porque acho que quanto mais vasto for nosso horizonte, melhor", em entrevista a Splash.

O que eu gostaria é de nunca mais ter que falar em retomada. O 'Carlota' virou símbolo dessa retomada, porque depois da gente ter uma produção de cem filmes por ano, a gente caiu para um filme por ano devido ao governo Collor, que tinha essa relação maldita com a cultura, com o cinema. E depois, no governo Bolsonaro, a gente de novo teve isso. E aí, de novo, estamos retomando. Marieta Severo

Severo, conhecida por sua defesa incisiva da cultura brasileira, fez um apelo por políticas mais sólida. "Minha única vontade é dizer: vamos parar de retomar, gente! Vamos seguir em frente. Temos que reforçar todos os mecanismos de apoio ao nosso cinema, todo tipo de cinema que se faz nesse Brasil enorme e vasto. Reforçar nossa indústria. É o que a gente tem que fazer para a gente não precisar mais falar em retomar."

Espero que a gente não retome nunca mais, que a gente continue, seja um caminho contínuo.

Ludmila Dayer fez sua estreia no cinema como Carlota Joaquina jovem Imagem: Reprodução

Um marco que resiste ao tempo

Lançado em 1995, Carlota Joaquina se tornou um fenômeno ao misturar sátira histórica, crítica política e uma estética ousada para a época. O filme conquistou o público com seu humor ácido e sua abordagem irreverente da formação do Brasil.

A nova versão, remasterizada em 4K, promete reviver a experiência cinematográfica com qualidade técnica aprimorada, mantendo intacta a força narrativa que fez do longa um clássico. "O filme não envelheceu, é um filme ótimo, que será eterno", disse a produtora Bianca de Felippes em entrevista a Splash.

A diretora Carla Camuratti acredita que a nova versão é uma maneira de "preservar uma memória". "O que eu tenho na minha relação com o 'Carlota' é só alegria. Muito trabalho, muita dificuldade? Brinco que é que como um filho, que deu muito trabalho, mas hoje só dá alegria".