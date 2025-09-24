Topo

Entretenimento

Fátima joga bomba no colo de César e muda a vida de Leonardo em 'Vale Tudo'

Maria de Fátima, Leonardo e Odete em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo
Maria de Fátima, Leonardo e Odete em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

24/09/2025 12h28

Maria de Fátima, personagem de Bella Campos, vai decidir expor o grande segredo de Odete (Débora Bloch) em "Vale Tudo".

O que vai acontecer

Agora parceira de Ana Clara (Samantha Jones), Maria de Fátima começa um plano mais agressivo contra Odete. Primeiro ela incentiva a estudante a tirar mais vantagens e dinheiro da empresária, depois, arquiteta um encontro de Ana Clara com Heleninha (Paolla Oliveira).

Heleninha encontra Ana Clara na companhia de Jarbas (Leandro Firmino) e irrita Odete profundamente. A partir daí, Maria de Fátima sente medo e pede a Olavo (Ricardo Theodoro) para ficar em seu apartamento. Depois, ela pede abrigo a Raquel (Taís Araújo).

Relacionadas

Arma, mistério e Leonardo em choque: Ana Clara vai morrer em 'Vale Tudo'?

Um detalhe muda lista de suspeitos de assassinar Odete Roitman em Vale Tudo

Agora poderosa, Consuêlo realiza sonho lindo da filha em 'Vale Tudo'

Disposta a jogar todas as suas fichas, Maria de Fátima alerta César sobre Leonardo (Guilherme Magon). A oportunista frisa que César corre perigo ao ficar ao lado de Odete e deixa o modelo preocupado.

César cobra explicações de Odete sobre o que aconteceu com Leonardo. Após ouvir o que a esposa tem a dizer, ele fica assustado com a forma com que ela se refere ao próprio filho e começa a achar que Fátima pode ter razão.

Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo' - Reprodução/Globo - Reprodução/Globo
Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo'
Imagem: Reprodução/Globo

Nos capítulos seguintes, a verdade sobre Leonardo começa a se desenrolar. Heleninha conta a sua versão sobre o acidente e de como Odete a culpou pela morte de Leonardo. E, depois, todos da família relatam suas versões sobre o que aconteceu no dia em que o rapaz teria morrido.

Em breve, em capítulo previsto para ir ao ar na primeira semana de outubro, Heleninha se encontrará com seu irmão. Quem mediará o momento chocante será Ana Clara. O rapaz deve ser levado à mansão dos Roitman, onde a farsa de Odete acabará.

Enquanto isso, Maria de Fátima se dá mal após chantagear Odete mais uma vez. A vilã marca um encontro com Fátima, e Ivan e Raquel se preocupam. A ex de Afonso (Humberto Carrão) fica apavorada ao ser deixada por Odete em uma fábrica abandonada, na companhia de um homem chamado Celso, que logo faz Raquel e Poliana de reféns.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Odete Roitman deve morrer no remake de 'Vale Tudo'?

Resultado parcial

Total de 497 votos
10,87%
Reprodução/Globo
18,11%
Reprodução/Globo
33,60%
Reprodução/Globo
37,42%
Globo/Fábio Rocha
Ver resultado parcial

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Entretenimento

Wagner Moura volta ao teatro após 16 anos como personagem principal em peça interativa

Fátima joga bomba no colo de César e muda a vida de Leonardo em 'Vale Tudo'

A Fazenda: Defesa de Rayane irá à justiça contra Carol por acusações

Sabrina Sato surge irreconhecível para novo programa do GNT

Cine Ceará: Mariana Ximenes exala talento e se inclina ao cinema nordestino

'Infiltrado na Cozinha': novo reality show do GNT desafia o seu lado 007

Ex-astro teen da Nickelodeon é visto vivendo como sem-teto na Califórnia

Saryne: pai de Viih Tube mostra em A Fazenda que não aprendeu com a filha

Desembargador diz que Hytalo e marido 'não vão comprar a Justiça'

Sally Rooney vence prêmio literário mas não comparece à entrega por temer prisão

'Resto de marmita': treta em A Fazenda pararia o Brasil se fosse no BBB