Quem são os cineastas brasileiros mortos em acidente de avião no MS

Os cineastas Luiz Ferraz e Rubens Crispim Jr. estão entre as vítimas da queda de um avião de pequeno porte em Aquidauana, na região do pantanal de Mato Grosso do Sul.

Luiz Ferraz produzia documentários e projetos de não-ficção. Ele criou a série "Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia", indicada ao Emmy Internacional. Também foi um dos diretores da série "Tudo ou Nada: Seleção Brasileira", que acompanhou os jogadores brasileiros durante a Copa América em 2019.

Ele era um dos fundadores da Olé Produções. A produtora é responsável por documentários como "Vilanova Artigas - O Arquiteto e a Luz", sobre o arquiteto brasileiro João Batista Vilanova Artigas, e "As Primeiras", sobre a base da primeira seleção feminina de futebol do Brasil.

Rubens Crispim Jr. era formado em artes plásticas pela USP. Ele trabalhava com audiovisual havia mais de 20 anos e é fundador da produtora Poseídos, especializada em filmes de arte. Desde 2017, dividia a administração da empresa com a esposa, a também cineasta Heloisa Faria.

Dirigiu o documentário "O Bixiga é Nosso!". O filme, produzido por Luiz Ferraz, conta a história do bairro paulistano e os desafios de preservá-lo como patrimônio histórico. Rubens também acompanhou a banda Bixiga 70 em turnês no Brasil e no mundo para o documentário "Segue o Baile - Bixiga 70".

Queda de avião

O avião caiu na tarde de ontem. A aeronave de pequeno porte tinha quatro passageiros: além de Luiz Ferraz e Rubens Crispim Jr., também morreram o piloto Marcelo Pereira de Barros e o arquiteto chinês Kongjian Yu.

As causas do acidente ainda não foram identificadas pela polícia. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foi enviado para periciar a cena do acidente.

O avião caiu em uma área rural perto de uma fazenda. Não há até o momento detalhes sobre de onde o avião teria partido nem qual era o destino dele.

O monomotor tinha operação para táxi aéreo negada e só podia operar voos diurnos. A aeronave tinha situação de aeronavegabilidade normal e documentação em dia, válida até dezembro deste ano.