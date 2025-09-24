Topo

Entretenimento

Lúcio é mesmo pai de Haydée? Entenda o que acontece em 'Êta Mundo Melhor!'

Haydée (Kenia Bárbara) e Lúcio (Tony Tornado) em "Êta Mundo Melhor!" - Estevam Avellar/Globo
Haydée (Kenia Bárbara) e Lúcio (Tony Tornado) em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Estevam Avellar/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

24/09/2025 11h29

A partir de hoje (24), o mistério envolvendo Haydée (Kenia Bárbara) e Lúcio (Tony Tornado) ganha destaque em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Margarida (Nívea Maria) pressiona Lúcio sobre Haydée: ela é mesmo filha dele? A moça está certa de que o dono da rádio é o seu pai, porém, o veterano insiste em descartar veementemente essa versão.

Lúcio afirma que apenas era um grande amigo da mãe da mocinha. Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor!, ele abrirá o jogo sobre o seu passado para uma pessoa de confiança

Relacionadas

Aliados de Ernesto e Zulma: Êta Mundo Melhor! ganha dois novos personagens

Atriz que fez Consuêlo na 1ª versão de 'Vale Tudo' enfrentou câncer em 2024

Quem é Barão em 'Êta Mundo Melhor!'? Conheça a nova vítima de Sandra

O locutor foi visto abraçado com Haydée e relembrou o que houve com a mãe dela, uma cantora cubana. "Infelizmente, Rosita [mãe de Haydée] sofreu um acidente de carro e ficou paralítica. [...] Ela não pôde mais trabalhar e eu ajudei na educação da filha dela, a Haydée. Nunca deixei faltar nada pra menina e por isso ela cisma que sou seu pai", contou ele para Margarida.

Nos próximos capítulos, a esperança vai aumentar para Haydée. Ela se aproximará ainda mais de Lúcio e acreditará que será aceita como filha por ele.

No capítulo de 3 de outubro, Margarida garante a Haydée que descobrirá se Lúcio é mesmo seu pai. A partir daí, a dona da pensão passa a ajudar a mocinha sobre a paternidade verdadeira.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Entretenimento

Wagner Moura volta ao teatro após 16 anos como personagem principal em peça interativa

Fátima joga bomba no colo de César e muda a vida de Leonardo em 'Vale Tudo'

A Fazenda: Defesa de Rayane irá à justiça contra Carol por acusações

Sabrina Sato surge irreconhecível para novo programa do GNT

Cine Ceará: Mariana Ximenes exala talento e se inclina ao cinema nordestino

'Infiltrado na Cozinha': novo reality show do GNT desafia o seu lado 007

Ex-astro teen da Nickelodeon é visto vivendo como sem-teto na Califórnia

Saryne: pai de Viih Tube mostra em A Fazenda que não aprendeu com a filha

Desembargador diz que Hytalo e marido 'não vão comprar a Justiça'

Sally Rooney vence prêmio literário mas não comparece à entrega por temer prisão

'Resto de marmita': treta em A Fazenda pararia o Brasil se fosse no BBB