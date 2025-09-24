Lúcio é mesmo pai de Haydée? Entenda o que acontece em 'Êta Mundo Melhor!'

A partir de hoje (24), o mistério envolvendo Haydée (Kenia Bárbara) e Lúcio (Tony Tornado) ganha destaque em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Margarida (Nívea Maria) pressiona Lúcio sobre Haydée: ela é mesmo filha dele? A moça está certa de que o dono da rádio é o seu pai, porém, o veterano insiste em descartar veementemente essa versão.

Lúcio afirma que apenas era um grande amigo da mãe da mocinha. Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor!, ele abrirá o jogo sobre o seu passado para uma pessoa de confiança

O locutor foi visto abraçado com Haydée e relembrou o que houve com a mãe dela, uma cantora cubana. "Infelizmente, Rosita [mãe de Haydée] sofreu um acidente de carro e ficou paralítica. [...] Ela não pôde mais trabalhar e eu ajudei na educação da filha dela, a Haydée. Nunca deixei faltar nada pra menina e por isso ela cisma que sou seu pai", contou ele para Margarida.

Nos próximos capítulos, a esperança vai aumentar para Haydée. Ela se aproximará ainda mais de Lúcio e acreditará que será aceita como filha por ele.

No capítulo de 3 de outubro, Margarida garante a Haydée que descobrirá se Lúcio é mesmo seu pai. A partir daí, a dona da pensão passa a ajudar a mocinha sobre a paternidade verdadeira.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo.




