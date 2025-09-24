Jimmy Kimmel defende liberdade de expressão em retorno à TV após suspensão

Por Dawn Chmielewski e Steve Gorman e Jane Ross

LOS ANGELES (Reuters) - Jimmy Kimmel voltou à televisão norte-americana na terça-feira, defendendo a sátira política contra o "bullying" do governo Trump, seis dias depois que seus comentários no ar sobre o assassinato do ativista de direita Charlie Kirk levaram a Walt Disney a suspender seu programa.

A decisão da Disney de interromper o exílio de Kimmel por causa de comentários inicialmente rotulados como "inoportunos" e "insensíveis" marcou um ato de desafio corporativo de alto nível diante da crescente repressão de Trump aos que ele considera inimigos na mídia por meio de litígios e ameaças regulatórias.

Ainda assim, em sua primeira noite de volta ao ar em quase uma semana, Kimmel oscilou entre sua habitual marca de humor irônico e um tom mais sóbrio e sensível, abordando o tumulto que seu comentário anterior havia provocado.

"Nunca foi minha intenção fazer pouco caso do assassinato de um jovem. Não acho que haja nada de engraçado nisso", disse o apresentador do "Jimmy Kimmel Live!" aos telespectadores, com a voz embargada pela emoção, momentos depois de subir ao palco e ser aplaudido de pé.

"Nem era minha intenção culpar qualquer grupo específico pelas ações de um indivíduo que, obviamente, estava profundamente perturbado -- isso era realmente o oposto do que eu estava tentando dizer", acrescentou Kimmel, de 57 anos.

A Disney, empresa controladora da rede ABC que transmite seu programa, interrompeu a produção em 17 de setembro, dois dias depois que Kimmel disse em seu monólogo de abertura que os partidários do presidente Donald Trump estavam ansiosos para caracterizar o acusado de assassinato de Kirk "como qualquer coisa que não fosse um deles" e os acusou de tentar "marcar pontos políticos" com o assassinato.

O governo Trump e muitos de seus aliados expressaram indignação com os comentários de Kimmel, que foram feitos cinco dias depois que Kirk, um aliado próximo de Trump e apresentador de podcast de rádio, foi morto com um tiro enquanto discursava no campus da Utah Valley University em Orem, Utah.

Em resposta aos comentários de Kimmel, o presidente da Comissão Federal de Comunicações, Brendan Carr, ameaçou uma investigação e pediu às emissoras de televisão que abandonassem o programa de Kimmel ou enfrentariam possíveis multas e revogação de suas licenças de transmissão.

"Podemos fazer isso da maneira fácil ou da maneira difícil", disse Carr na ocasião.

Pouco tempo depois, a Disney anunciou a suspensão imediata e por tempo indeterminado de Kimmel, provocando uma reação que acabou por incluir vários conservadores proeminentes que se juntaram aos democratas para condenar a Comissão Federal de Comunicações pelo que eles classificaram como tentativas de censura governamental.

A Disney também enfrentou a pressão dos consumidores que protestaram contra a suspensão de Kimmel, cancelando suas assinaturas do canal de streaming Disney+.

Kimmel brincou durante a transmissão dizendo que a Disney impôs apenas uma condição para seu retorno -- depois tirou um pedaço de papel do bolso para ler uma declaração pedindo aos espectadores que renovassem seu serviço Disney+.

Embora a Disney tenha trazido Kimmel de volta à programação da ABC, os dois maiores grupos de emissoras de televisão afiliadas locais da ABC -- Nexstar Media Group e Sinclair -- ainda estavam boicotando seu programa.

Antes da transmissão de terça-feira, Trump opinou em sua plataforma online Truth Social que "não podia acreditar" que a ABC tenha devolvido o programa a Kimmel e insinuou que poderia tomar outras medidas contra a rede.

"Por que eles iriam querer de volta alguém que se sai tão mal, que não é engraçado e que coloca a rede em risco ao apresentar 99% de lixo democrata positivo?", escreveu Trump.

"Ele é mais um braço do DNC (Comitê Nacional Democrata) e, até onde eu sei, isso seria uma grande contribuição ilegal de campanha. Acho que vamos testar a ABC quanto a isso."

