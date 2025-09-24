'Infiltrado na Cozinha': novo reality show do GNT desafia o seu lado 007

O "Infiltrados na Cozinha" estreia hoje no GNT. A partir das 21h45 (de Brasília), o reality show terá Paola Carosella na apresentação e Fabão e Luana Zucoloto como jurados e irá te desafiar a descobrir quem é o participante impostor.

Três participantes entram em cena para cozinhar, mas um deles foi trenado para enganar a apresentadora, jurados e o público. Você, literalmente, vai ativar o seu lado agente investigativo de James Bon, dos clássicos filmes do 007, para descobrir o impostor.

Splash conta para você como vai funcionar o reality show de culinária e mistério:

Como funciona o "Infiltrados na Cozinha"?

A atração mistura gastronomia, investigação e humor em uma disputa culinária com muito mistério. Ao longo de oito episódios, três competidores disputam o título da melhor receita da noite, mas um deles é o "cozinheiro infiltrado", que precisará usar criatividade e jogo de cintura para se passar por um verdadeiro chef.

Quando me apresentaram o projeto, me encantei, porque eu visualizei que existia a possibilidade de trazer o público pra dentro do programa. O 'Infiltrado' traz essa possibilidade da família inteira tentar descobrir quem é o infiltrado. Esse foi um dos primeiros grandes atrativos, esse programa tem muitos atrativos.

Paola Carosella, em entrevista coletiva com participação de Splash

Infiltrado na Cozinha terá Paola Carosella na apresentação e Fabão e Luana Zucoloto serão jurados Imagem: GNT/Adalberto de Melo 'Pygmeu'

O autor da melhor receita leva um prêmio de R$ 10 mil e o infiltrado também ganha R$ 10 mil caso consiga enganar a todos. Ou seja, o participante pode ganhar até R$ 20 mil no episódio se conquistar o paladar dos jurados e não for descoberto.

Quando falamos de humor, pra mim o humor que nos ajuda a sobreviver em uma vida que está cada vez mais complexa e pesada. E eu preciso me plugar no humor. Quando falaram que eu e os jurados não iam ser chefes de cozinha, iam ser pessoas comuns, pessoas normais, pessoas que comem e se alimentam, eu vi que ali tinha tudo o que eu queria. Eu acho que eu entro nos projetos quando eles me seduzem muito.

Paola Carosella

Os responsáveis por avaliar os pratos e descobrir a identidade do infiltrado são Fabão e Luana Zucoloto. Eles são especialistas no humor, mas não possuem o conhecimento técnico de cozinha como Paola Carosella.

A gente não tem acesso a eles em nenhum momento. A gente fica cada um na nossa salinha até o momento de gravar. Logo, a gente não se vê, ou na maquiagem, nós três [nos vemos], mas com eles não. A gente só dá de cara com eles na hora que está gravando. Foi muito bom, porque trouxe de fato esse mistério que a gente não tinha ideia de quem era. A gente realmente tinha que investigar de verdade.

Luana Zucoloto

"O público pode esperar surpresa, suspense, reviravoltas e é claro, comida boa! Você assiste para descobrir quem é a pessoa infiltrada e fica analisando o jeito de cozinhar, a fala? Você se sente um dos jurados, mesmo estando na sala de casa. Esse é o maior diferencial, a forma como ele é próximo de quem assiste. Meu maior desafio foi não me influenciar pela aparência do prato", completou Fabão.

O Infiltrado na Cozinha é um formato original produzido pela Moonshot, com direção-geral de Roberto d'Avila e produção executiva de Cris Moraes. O programa vai ao ar no GNT sempre às quartas-feiras e também fica disponível para assinantes do plano Premium do Globoplay.