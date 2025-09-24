Topo

Entretenimento

'Infiltrado na Cozinha': novo reality show do GNT desafia o seu lado 007

Paola Carosella é apresentadora do Infiltrado na Cozinha - Divulgação/Adalberto de Melo Pygmeu
Paola Carosella é apresentadora do Infiltrado na Cozinha Imagem: Divulgação/Adalberto de Melo Pygmeu
do UOL

De Splash, em São Paulo

24/09/2025 12h00

O "Infiltrados na Cozinha" estreia hoje no GNT. A partir das 21h45 (de Brasília), o reality show terá Paola Carosella na apresentação e Fabão e Luana Zucoloto como jurados e irá te desafiar a descobrir quem é o participante impostor.

Três participantes entram em cena para cozinhar, mas um deles foi trenado para enganar a apresentadora, jurados e o público. Você, literalmente, vai ativar o seu lado agente investigativo de James Bon, dos clássicos filmes do 007, para descobrir o impostor.

Relacionadas

Por que a Globo adiou a estreia da próxima novela das 18h? Veja o motivo

Selton Mello é anunciado no elenco de mais um filme internacional

Antonio Fagundes diz que Regina Duarte é equivocada, mas 'excelente'

Splash conta para você como vai funcionar o reality show de culinária e mistério:

Como funciona o "Infiltrados na Cozinha"?

A atração mistura gastronomia, investigação e humor em uma disputa culinária com muito mistério. Ao longo de oito episódios, três competidores disputam o título da melhor receita da noite, mas um deles é o "cozinheiro infiltrado", que precisará usar criatividade e jogo de cintura para se passar por um verdadeiro chef.

Quando me apresentaram o projeto, me encantei, porque eu visualizei que existia a possibilidade de trazer o público pra dentro do programa. O 'Infiltrado' traz essa possibilidade da família inteira tentar descobrir quem é o infiltrado. Esse foi um dos primeiros grandes atrativos, esse programa tem muitos atrativos.
Paola Carosella, em entrevista coletiva com participação de Splash

Infiltrado na Cozinha terá Paola Carosella na apresentação e Fabão e Luana Zucoloto serão jurados - GNT/Adalberto de Melo 'Pygmeu' - GNT/Adalberto de Melo 'Pygmeu'
Infiltrado na Cozinha terá Paola Carosella na apresentação e Fabão e Luana Zucoloto serão jurados
Imagem: GNT/Adalberto de Melo 'Pygmeu'

O autor da melhor receita leva um prêmio de R$ 10 mil e o infiltrado também ganha R$ 10 mil caso consiga enganar a todos. Ou seja, o participante pode ganhar até R$ 20 mil no episódio se conquistar o paladar dos jurados e não for descoberto.

Quando falamos de humor, pra mim o humor que nos ajuda a sobreviver em uma vida que está cada vez mais complexa e pesada. E eu preciso me plugar no humor. Quando falaram que eu e os jurados não iam ser chefes de cozinha, iam ser pessoas comuns, pessoas normais, pessoas que comem e se alimentam, eu vi que ali tinha tudo o que eu queria. Eu acho que eu entro nos projetos quando eles me seduzem muito.
Paola Carosella

Os responsáveis por avaliar os pratos e descobrir a identidade do infiltrado são Fabão e Luana Zucoloto. Eles são especialistas no humor, mas não possuem o conhecimento técnico de cozinha como Paola Carosella.

A gente não tem acesso a eles em nenhum momento. A gente fica cada um na nossa salinha até o momento de gravar. Logo, a gente não se vê, ou na maquiagem, nós três [nos vemos], mas com eles não. A gente só dá de cara com eles na hora que está gravando. Foi muito bom, porque trouxe de fato esse mistério que a gente não tinha ideia de quem era. A gente realmente tinha que investigar de verdade.
Luana Zucoloto

Infiltrado na Cozinha terá Paola Carosella na apresentação e Fabão e Luana Zucoloto serão jurados - GNT/Adalberto de Melo 'Pygmeu' - GNT/Adalberto de Melo 'Pygmeu'
Infiltrado na Cozinha terá Paola Carosella na apresentação e Fabão e Luana Zucoloto serão jurados
Imagem: GNT/Adalberto de Melo 'Pygmeu'

"O público pode esperar surpresa, suspense, reviravoltas e é claro, comida boa! Você assiste para descobrir quem é a pessoa infiltrada e fica analisando o jeito de cozinhar, a fala? Você se sente um dos jurados, mesmo estando na sala de casa. Esse é o maior diferencial, a forma como ele é próximo de quem assiste. Meu maior desafio foi não me influenciar pela aparência do prato", completou Fabão.

O Infiltrado na Cozinha é um formato original produzido pela Moonshot, com direção-geral de Roberto d'Avila e produção executiva de Cris Moraes. O programa vai ao ar no GNT sempre às quartas-feiras e também fica disponível para assinantes do plano Premium do Globoplay.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

Wagner Moura volta ao teatro após 16 anos como personagem principal em peça interativa

Fátima joga bomba no colo de César e muda a vida de Leonardo em 'Vale Tudo'

A Fazenda: Defesa de Rayane irá à justiça contra Carol por acusações

Sabrina Sato surge irreconhecível para novo programa do GNT

'Infiltrado na Cozinha': novo reality show do GNT desafia o seu lado 007

Cine Ceará: Mariana Ximenes exala talento e se inclina ao cinema nordestino

Ex-astro teen da Nickelodeon é visto vivendo como sem-teto na Califórnia

Saryne: pai de Viih Tube mostra em A Fazenda que não aprendeu com a filha

Desembargador diz que Hytalo e marido 'não vão comprar a Justiça'

Sally Rooney vence prêmio literário mas não comparece à entrega por temer prisão

'Resto de marmita': treta em A Fazenda pararia o Brasil se fosse no BBB