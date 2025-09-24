Topo

Entretenimento

Inês Brasil erra e mostra Thiago Lacerda em tributo a Mantovani: 'Descanse'

Inês Brasil se confunde em homenagem a JP Mantovani - Reprodução/Instagram
Inês Brasil se confunde em homenagem a JP Mantovani Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

24/09/2025 11h31

Inês Brasil protagonizou um momento inusitado ao lamentar a morte do apresentador JP Mantovani, que faleceu no domingo (22).

O que aconteceu

No Instagram, a cantora prestou uma homenagem emocionada, mas acabou cometendo um equívoco ao confundir Mantovani com o ator Thiago Lacerda. "Manos e manas, boa tarde com Jesus. Que Deus tenha esse homem aí em bom lugar, né?", disse ela, enquanto mostrava na TV imagens de Thiago na reprise de "Terra Nostra".

Sem notar a confusão, Inês prosseguiu. "Parece mentira, né? Que ele faleceu. Mas os bons nunca morrem, tomara que ele esteja eternamente com Jesus Cristo. Lindo, belo, maravilhoso, os olhos azulzinhos. E que novela linda ele fez".

A cantora encerrou com mensagens de conforto para os familiares. "Que Deus conforte, principalmente, o coração dopai e da mãe dele. Descanse em paz, lindo homem", finalizou.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Entretenimento

Wagner Moura volta ao teatro após 16 anos como personagem principal em peça interativa

Fátima joga bomba no colo de César e muda a vida de Leonardo em 'Vale Tudo'

A Fazenda: Defesa de Rayane irá à justiça contra Carol por acusações

Sabrina Sato surge irreconhecível para novo programa do GNT

'Infiltrado na Cozinha': novo reality show do GNT desafia o seu lado 007

Cine Ceará: Mariana Ximenes exala talento e se inclina ao cinema nordestino

Ex-astro teen da Nickelodeon é visto vivendo como sem-teto na Califórnia

Saryne: pai de Viih Tube mostra em A Fazenda que não aprendeu com a filha

Desembargador diz que Hytalo e marido 'não vão comprar a Justiça'

Sally Rooney vence prêmio literário mas não comparece à entrega por temer prisão

'Resto de marmita': treta em A Fazenda pararia o Brasil se fosse no BBB