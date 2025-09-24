Hytalo Santos e marido se tornam réus por produção de pornografia infantil

O Tribunal de Justiça da Paraíba aceitou parcialmente a denúncia do Ministério Público contra Hytalo Santos e o marido dele, Israel Nata Vicente, e os tornou réus por produção de conteúdo pornográfico com crianças e adolescentes.

O que aconteceu

A 2ª Vara Mista de Bayeux aceitou uma das três denúncias do MP. Além do crime de produção de conteúdo pornográfico com crianças e adolescentes, previsto no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), o MP havia denunciado os crimes de tráfico de pessoas, exploração sexual de criança e adolescente e favorecimento da prostituição — todos previstos no Código Penal. As outras denúncias serão avaliadas na esfera criminal.

Hytalo e o marido, conhecido como Euro, estão em prisão preventiva desde 15 de agosto. Eles foram presos numa casa alugada em Carapicuíba, na grande São Paulo, e transferidos para João Pessoa no dia 28 de agosto.

O advogado do casal, Felipe Cassimiro Melo de Oliveira, afirma que o caso ganhou proporções que extrapolam o processo judicial. Hoje, em julgamento de um pedido de habeas corpus dos dois, ele destacou que ambos são réus primários e que Hytalo "alcançou milhões de pessoas e beneficiou várias delas". Ele foi procurado para comentar a decisão, e este texto será atualizado quando houver resposta.

Não é um ataque à autoridade judicial, mas é uma responsabilidade muito grande. É um caso que verdadeiramente ocupa as manchetes de jornais. Todos os dias há pessoas na porta do presídio clamando pela liberdade dos meninos. Não podemos ignorar a espetacularização do caso. Felipe Cassimiro Melo de Oliveira, advogado de Hytalo e Euro

Cassimiro também questionou a ausência de medidas cautelares alternativas antes da prisão preventiva. "Nenhum elemento concreto. Ainda que se interprete da pior forma, ainda não existia nenhuma medida cautelar vigente. Não foi dada a esses meninos nenhuma oportunidade de outras cautelares, mesmo havendo arquivamento de casos de conhecimento do Ministério Público. Uma denúncia que está baseada em matérias jornalísticas. Essa medida precisa ser imediatamente revogada."

Relembre o caso

Casal foi preso em uma mansão em Carapicuíba no dia 15 de agosto após uma operação da Polícia Civil. Eles foram presos preventivamente e levados à Cadeia Pública de Carapicuíba e, em seguida, ao CDP de Pinheiros, onde estavam até hoje.

Acusações ganharam repercussão nacional após a divulgação de um vídeo de 50 minutos do youtuber Felca. Na gravação, ele apontou a atuação de Hytalo e outros influenciadores na adultização de adolescentes em conteúdos para as redes sociais.

Justiça bloqueou bens que somam cerca de R$ 20 milhões do influenciador. Medida inclui cinco carros de luxo e empresas. A solicitação foi feita pelo MPT-PB à Justiça da Paraíba na noite do dia 18.

Objetivo do bloqueio é garantir indenização futura por dano moral coletivo e medida de reparação e assistência às vítimas. O MPT diz que há indícios de ocultação de patrimônio, "movimentação financeira atípica e manobras de 'blindagem', ocultação e dissipação patrimonial" da dupla.

Advogados negaram que Hytalo tivesse a intenção de fugir quando viajou a São Paulo. A defesa alegou ao UOL que o influenciador viajou para São Paulo antes de o "caso estourar" e disse que a prisão foi ordenada "em tempo recorde" após as denúncias feitas pelo youtuber Felipe Bressanim, conhecido como Felca.

Defesa também disse que continuará recorrendo na Justiça da Paraíba. A informação foi passada ao UOL pelo advogado Felipe Cassimiro quando a liberdade ao casal foi negada pelo STJ.