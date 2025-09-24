Topo

Gracyanne parabeniza Belo por papel em Três Graças: 'Muito orgulhosa'

24/09/2025 10h18

Gracyanne Barbosa surpreendeu os seguidores ao parabenizar o ex-marido, Belo, por sua nova fase na carreira artística.

O que aconteceu

O cantor fará sua estreia como ator na próxima novela das nove da Globo, Três Graças. Belo dará vida a Misael, um morador da comunidade fictícia da Chacrinha, em São Paulo.

Em um post nas redes sociais, Belo ganhou elogios da ex, Gracyanne Barbosa. "Você é grandioso em tudo que faz, um artista completo. Muito orgulhosa e feliz por você estar realizando esse sonho. Parabéns", escreveu a influenciadora fitness em um post contendo um teaser da nova novela.

Na trama, Misael vai enfrentar um drama pessoal. Após perder a esposa vítima de remédios falsificados, ele se revolta contra o esquema comandado por Ferette, personagem vivido por Murilo Benício, um dos vilões da história.

A estreia de Três Graças está prevista para 20 de outubro, substituindo o remake de Vale Tudo.

