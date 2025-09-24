Gabriela Duarte diz que post com críticas a Gil e Caetano foi acidental

Gabriela Duarte, 51, usou suas redes sociais para esclarecer um incidente envolvendo a republicação de um vídeo em seu perfil que se referia a Caetano Veloso, Chico Buarque e Gilberto Gil como "artistas decadentes".

O que aconteceu

A filha de Regina Duarte atribuiu o equívoco a uma falha técnica decorrente de sua inexperiência com as redes sociais.

Comecei a receber umas mensagens de uma coisa que repostei de política. Eu tô muito chocada, porque não repostei nada daquilo. Tem aqui uma questão geracional mesmo, de uma pessoa que não sabe o que é uma função.

Gabriela Duarte no Instagram

A atriz destacou que o repost ocorreu sem sua intenção, ao acionar um comando sem perceber. "Apertei um botão e nem sabia que estava republicando", disse.

Gabriela reforçou que não utiliza suas redes sociais para discussões políticas. A famosa acrescentou que não tinha motivo para criticar artistas tão admirados.