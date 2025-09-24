Topo

Entretenimento

Gabriela Duarte diz que post com críticas a Gil e Caetano foi acidental

Gabriela Duarte fala sobre publicação com críticas a Caetano, Gil e Chico - Reprodução/Instagram
Gabriela Duarte fala sobre publicação com críticas a Caetano, Gil e Chico Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

24/09/2025 17h45

Gabriela Duarte, 51, usou suas redes sociais para esclarecer um incidente envolvendo a republicação de um vídeo em seu perfil que se referia a Caetano Veloso, Chico Buarque e Gilberto Gil como "artistas decadentes".

O que aconteceu

A filha de Regina Duarte atribuiu o equívoco a uma falha técnica decorrente de sua inexperiência com as redes sociais.

Comecei a receber umas mensagens de uma coisa que repostei de política. Eu tô muito chocada, porque não repostei nada daquilo. Tem aqui uma questão geracional mesmo, de uma pessoa que não sabe o que é uma função.
Gabriela Duarte no Instagram

A atriz destacou que o repost ocorreu sem sua intenção, ao acionar um comando sem perceber. "Apertei um botão e nem sabia que estava republicando", disse.

Gabriela reforçou que não utiliza suas redes sociais para discussões políticas. A famosa acrescentou que não tinha motivo para criticar artistas tão admirados.

Nunca falei de política nas minhas redes. Nunca usei minhas redes pra isso. Então não ia ser assim que eu ia me colocar, e muito menos falando mal de pessoas que admiro tanto, que é o Caetano, Gil, Chico.
Explicou a atriz

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Abusador não vai ser preso? Ronaldo apavora Kami de novo em 'Dona de Mim'

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 25/9 a 4/10

Bruna Giphao é anunciada como musa da Salgueiro no Carnaval do Rio

'Ninguém merece me ver muito feia', brinca Virginia sobre vida amorosa

Rihanna anuncia nascimento e revela nome de terceira filha

Ex-marido de executiva flagrada em show de Coldplay faz revelação surpreendente sobre o caso

Reviravolta: vida de Ernesto muda e vilão se dá bem em 'Êta Mundo Melhor!'

Gabriela Duarte diz que post com críticas a Gil e Caetano foi acidental

Bruna Griphao posa de biquíni e exibe marquinha de bronzeamento

Martin Scorsese elege os 10 melhores filmes de todos os tempos

Cantor gospel Carlinhos Novaes morre aos 65 anos, vítima de câncer