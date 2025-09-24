'Resto de marmita': treta em A Fazenda pararia o Brasil se fosse no BBB

A treta entre Carol Lekker e Hayane Figliuzzi elevou a temperatura de A Fazenda 2025 logo após a formação da primeira roça, avalia Chico Barney no Central Splash, do Canal UOL. O comentarista riu dos comentários, falando de harmonização facial e apliques uma da outra.

Teve uma briga maravilhosa da Carol com a Hayane. Elas brigaram de manhã, e daí teve um desdobramento à noite, que eu achei até melhor. Olha, foi até difícil dormir ontem, de tanta adrenalina. Chico Barney

Alguns detalhes que acho que vale a gente listar aqui: uma chamando a outra de harmonizada e a outra falando do aplique da outra. Sendo que as duas são harmonizadas e as duas tem aplique, pelo amor de Deus. Chico Barney

Chico Barney compara a repercussão da briga com outros realities e afirma que o nível de tolerância é diferente na Fazenda.

A outra coisa interessante, qualquer uma dessas ofensas, se fosse no BBB, tinha parado o Brasil. A gente ia ter que chamar alguém que estava na ONU ontem aqui, um advogado, um assistente social, um monte de coisa. Mas como é A Fazenda, as regras não se aplicam na Fazenda. É um mundo paralelo. Ninguém tá nem aí. Chico Barney

