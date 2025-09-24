Topo

Filme de terror é censurado na China e casal gay é alterado para hetero

"Juntos" chegou ao Brasil em agosto deste ano - Divulgação
'Juntos' chegou ao Brasil em agosto deste ano Imagem: Divulgação
De Splash, em São Paulo

24/09/2025 16h06

"Juntos", um dos filmes de terror mais comentados do ano foi alterado digitalmente para ser lançado na China. Segundo informações do The Guardian, a produção transformou um casal gay em um heterossexual, provocando indignação entre os espectadores que notaram a mudança.

O que aconteceu

Em uma cena, que mostra um casamento entre dois homens, o rosto de um deles foi alterado para se parecer com o de uma mulher. Os espectadores na China só notaram a mudança quando capturas de tela lado a lado da cena circularam nas redes sociais.

Filme 'Juntos' sofreu alteração ao ser lançado na China - Reprodução/ Queer.de - Reprodução/ Queer.de
Filme 'Juntos' sofreu alteração ao ser lançado na China
Imagem: Reprodução/ Queer.de

Na China, os filmes precisam ser aprovados pelas autoridades de censura para serem lançados no país. No caso de produções internacionais, isso frequentemente leva ao corte de cenas com temas que o governo considera sensíveis. Mas o uso da tecnologia para alterar cenas em vez de simplesmente cortá-las é relativamente novo. Segundo o The Guardian, o público chinês acredita se tratar de uma censura mais difícil de detectar.

A homossexualidade é descriminalizada na China, porém se mantém estigmatizada, com relacionamentos heterossexuais nucleares promovidos como a norma ideal. A postura de longa data do governo de "nem apoiar, nem se opor" à homossexualidade deu lugar, nos últimos anos, a uma repressão aos grupos LGBTQ+. É muito raro ver relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo em filmes ou programas de televisão convencionais. Em 2021, o órgão regulador da televisão chinesa proibiu a aparição de "homens afeminados" nas telas.

Estrelado por Dave Franco e Alison Brie, "Juntos" foi lançado em cinemas selecionados na China em 12 de setembro. Ele acompanha a jornada de um jovem casal que se muda para o interior e se depara com mudanças misteriosas e grotescas em seus corpos. No Brasil, o filme foi lançado em agosto.

