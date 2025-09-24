Topo

Filho de Safadão e Mileide faz cirurgia de emergência por tumor na cabeça

Yhudy, filho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile foi submetido a uma cirurgia de emergência - Reprodução/Instagram
Yhudy, filho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile foi submetido a uma cirurgia de emergência Imagem: Reprodução/Instagram
Ane Cristina
do UOL

De Splash, em São Paulo

24/09/2025 14h17

Yhudy, 14, filho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile, foi submetido a uma cirurgia de emergência após a descoberta um tumor na cabeça. O procedimento foi feito na sexta-feira (19), e o adolescente recebeu alta na segunda-feira (22).

O que aconteceu

O diagnóstico ocorreu a partir de queixas de dores de cabeça. Após exames, Yhudy foi diagnosticado com um tumor ósseo no osso parietal do crânio, conhecido como granuloma eosinófilo (histiocitose de Langerhans).

O resultado da biópsia está em andamento, mas há indícios de que o tumor seja benigno. Assim, não haverá necessidade de tratamento complementar, como a quimioterapia.

Em nota, a assessoria agradeceu a preocupação e o carinho, reforçando que o rapaz está bem. "Pedimos respeito à privacidade para assegurar um ambiente tranquilo para sua recuperação. A prioridade, neste momento, é garantir que ele receba os cuidados necessários e todo o apoio para retomar gradualmente sua rotina", diz o texto.

Yhudy é o filho mais velho de Safadão, e o único de Mileide. O cantor também é pai de Ysys, 11 e Dom, 7, do casamento com Thyane Dantas.

