Filha de Faustão se casa e recebe sacos de ração como presentes

Filha de Faustão recebe sacos de ração em cerimônia de casamento Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

24/09/2025 13h55

Lara Silva, filha de Faustão, celebrou seu casamento com Julinho Casares no sábado (20), em uma cerimônia marcada pela escolha de presentes 'fora do comum'.

O que aconteceu

Ao invés de receber presentes tradicionais, o casal pediu aos convidados que doassem sacos de ração para cães e gatos. As doações recebidas serão destinadas à causa animal.

Nas redes sociais, Lara e Julinho compartilharam a iniciativa. "Ao invés de presentes, pedimos doações de ração para cães e gatos. Hoje, com o coração cheio de gratidão, vamos repassar essas doações para ONGs, abrigos e protetores que dedicam suas vidas a salvar vidas", disseram em vídeo publicado no Instagram. "É uma contribuição pequena diante da causa, mas feita com todo nosso carinho, fé e propósito", continuaram.

A paixão do casal por animais ficou evidente durante a cerimônia. Cachorros se fizeram presentes em momentos especiais da celebração, registrados em fotos compartilhadas com os seguidores. Além disso, o casal costuma compartilhar conteúdos incentivando o cuidado com animais.

A atitude de Lara e Julinho recebeu elogios. "Que iniciativa maravilhosa", comentou uma fã. "Que Deus continue abençoando essa união e, por favor, continuem apoiando essa causa animal", disse outro.

