Filha dos reis da Espanha se muda para Lisboa e valor do aluguel surpreende

A filha mais nova dos reis de Espanha, Sofia, 18, chegou a Lisboa para iniciar o curso de Ciência Política e Relações Internacionais no Forward College, localizado no Chiado, um bairro histórico e central da capital portuguesa.

O que aconteceu

Durante a semana, ela passará a maior parte do tempo no campus, que conta com turmas pequenas e estudantes de cerca de 40 nacionalidades, com aulas ministradas em português, francês e alemão. Após as atividades, ela retorna à residência universitária em Benfica, um bairro residencial e tranquilo de Lisboa, onde conviverá com jovens de diferentes origens e manterá uma rotina equilibrada entre estudos e vida comunitária.

O aluguel da infanta ficará em cerca de 700 euros mensais, além das mensalidades do Forward College, que somam 18.500 euros por ano. A residência escolhida, Xior Benfica, oferece estúdios e suítes mobilados, ginásio, biblioteca, jardim privado e segurança 24 horas.

Embora o prédio não seja fechado, existem regras específicas, como a proibição de convidados durante a noite, garantindo privacidade e segurança. No dia de sua apresentação na universidade, Sofia foi acompanhada por cerca de 10 seguranças, a maioria espanhóis, vindos de Madrid (Espanha), reforçando o cuidado com sua proteção.

A escolha de Lisboa também tem um valor simbólico, pois a cidade foi o primeiro destino internacional da irmã mais velha, princesa Leonor. A localização do campus permite que Sofia conheça pontos históricos e culturais da capital, como o Mosteiro dos Jerónimos, o Miradouro da Graça e as ruas do centro histórico.

A trajetória acadêmica escolhida segue o exemplo da tia, a infanta Cristina, e prepara Sofia para compreender questões políticas, sociais e culturais, importantes para o seu papel na família real. Apesar da liberdade da vida universitária, a proximidade com a Espanha facilita o cumprimento de compromissos oficiais e garante uma transição segura e planejada para a nova etapa de sua vida.