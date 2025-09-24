Saryne: pai de Viih Tube mostra em A Fazenda que não aprendeu com a filha

A postura de Fabiano Moraes, pai de Viih Tube, na formação da primeira roça de A Fazenda 17 revela insegurança e busca por aprovação, avalia a comentarista Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL. Ele está entre os que podem dar adeus ao reality, mas se tornou alvo tanto do próprio grupo quanto dos adversários.

O Fabiano, o pai da Viih Tube, foi um otário. Ele não aprendeu nada com a filha, porque ele se colocou nessa roça. Ontem a gente comentou bastante sobre a treta de Dudu Camargo, Nizam. Dudu quis ajudar o Fabiano a se livrar da Roça e ele não aceitou. E acabou se queimando com todo mundo. E aí, no final, ele aceita esses votos, ele faz a vontade do povo, porque ele puxa o Dudu da Baia... No final, ele faz praticamente um agradecimento a esse povo. Ele quer ser aceito por esse grupo. Bárbara Saryne

O que é isso, cara? Se valoriza. Ele foi otário. Bárbara Saryne

A comentarista também aponta que Fabiano se queimou tentando agradar os dois lados e faltou estratégia ao proteger quem o colocou na berlinda.

Ele, tipo, se colocou na roça e agradeceu por terem votado nele, praticamente, sabe? Ele quer ser eliminado. Só pode. Ele quer ser aceito pela maioria, esse é o problema dele. Quando o Dudu arma um esquema pra ele se livrar da roça e ele vai e conta pro Nizam e acaba expondo a situação, ele mostra que na verdade o que ele queria era ser aceito por aquele grupo. Bárbara Saryne

