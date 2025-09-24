Topo

Ex-marido de executiva flagrada em show de Coldplay faz revelação surpreendente sobre o caso

24/09/2025 18h02

O flagra no show do Coldplay, que aconteceu em julho, teve um novo desdobramento nesta quarta-feira, 24. Na ocasião, Kristin Cabot foi vista na kiss cam (câmera do beijo, em tradução livre) com Andy Byron. Os dois eram casados com outras pessoas.

De acordo com o The Times, Andew Cabot, marido de Kristin, também estava no show da banda, e acompanhado de outra mulher.

O jornal disse que o casal não estava mais junto na época do ocorrido. "Kristin estava no camarote com colegas de trabalho, e Andrew também estava lá em um encontro, com quem hoje é sua namorada", afirmou uma fonte.

A kiss cam é um momento do show onde os telões exibem casais em clima de romance. Quando a câmera focou em Andy e Kristin, eles, que estavam abraçados, se afastaram e se esconderam.

O vídeo do flagra viralizou nas redes sociais e internautas descobriram que os envolvidos eram Andy Byron, CEO da empresa Astronomer, e Kristin Cabot, chefe de RH da empresa.

Na época, os dois eram casados. De acordo com o Page Six, Megan Kerrigan Byron, mulher de Andy, removeu o sobrenome dele e apagou seu perfil no Facebook.

Após o escândalo, os dois foram desligados da Astronomer.

