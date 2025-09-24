Topo

'Dona de Mim' hoje (24): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Marlon e Kami em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo
24/09/2025 09h00

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (24) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Marlon tenta conter Kami. Samuel e Jaques se enfrentam. Kami pede que o crime que sofreu seja mantido em segredo. Dedé gosta de Ryan com Bárbara. Marlon pede dispensa do trabalho para cuidar de Kami. Vivian anuncia a Rosa que ela poderá passar suas ações para Sofia. Renata pede que Kami analise fotos dos suspeitos. Kami desabafa com Jussara, que acolhe a futura nora. Bárbara treina pesado com Lucas. Ayla, Gisele, Breno e Caco planejam o chá-revelação dos bebês. Jaques troca os remédios de Filipa.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

