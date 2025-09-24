Influenciadora revela sumiço de DIU: 'Não foi encontrado no útero'

Sofia Santino, conhecida por compartilhar sua rotina e dicas de lifestyle nas redes sociais, surpreendeu seus seguidores ao revelar um problema inusitado com seu método contraceptivo.

O que aconteceu

Segundo a influenciadora, o DIU (dispositivo intrauterino) que ela utilizava como método de contracepção desapareceu em seu corpo. O dispositivo não foi localizado em seu útero, mesmo após exames detalhados. "Fiz duas ultrassonografias", comentou em vídeo divulgado no Instagram.

Sofia explicou que optou pelo DIU com o objetivo de planejar uma gravidez no futuro. No entanto, ao realizar exames de rotina, descobriu que o dispositivo não estava mais no lugar esperado. "A moça que fez o exame disse que já viu DIUs viajando pelo corpo. Ela disse que já viu DIU perto de pulmão," relatou, destacando a surpresa com a situação.

A jovem considera a possibilidade de realizar exames adicionais. "Não sei se vou precisar fazer ressonância ou raio-x," disse, mencionando as próximas etapas para investigar o paradeiro do contraceptivo.