A Fazenda: Defesa de Rayane irá à justiça contra Carol por acusações

A defesa de Rayane Figliuzzi, atual namorada do cantor Belo, anunciou que irá acionar judicialmente Carol Lekker por declarações consideradas falsas e ofensivas feitas durante o reality A Fazenda 2025 (Record).

O que aconteceu

A polêmica teve início após Carol Lekker afirmar, durante o programa, que Rayane teria passagem pela polícia e uma "ficha suja". A acusação gerou ampla repercussão nas redes sociais, levando a equipe jurídica de Rayane a se manifestar publicamente.

Resta evidente a necessidade de que a participante Carol Lekker responda judicialmente por suas falas falsas e ofensivas, nos termos da lei.

Afirmou a advogada Márcia Marques ao Splash.

Segundo a defesa de Rayane, as afirmações de Carol são inverídicas. "Carol afirmou, de maneira mentirosa, que Rayane teria cometido diversos crimes. Tal declaração não corresponde à realidade", disse a advogada.

A equipe jurídica também esclareceu que Rayane Figliuzzi responde atualmente a um único processo, que está em andamento. "Por esse motivo, ela não pode ser considerada culpada por estelionato ou por qualquer outro delito", pontuou a advogada. "Rayane nunca foi presa. Ela apenas foi detida para prestar depoimento e liberada em seguida", reforçou.