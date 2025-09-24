Declínio da web: por que Google agora vê ruína do atual modelo de internet?

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, os assuntos são: Google no Modo IA; A web em declínio; Epidemia de links falsos; Reunião de voz do WhatsApp)

O Google fez algo que pouca gente esperava durante um julgamento sobre o monopólio da publicidade na internet: admitiu que a web vive um momento de declínio. No novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz explicam como esse reconhecimento público é uma virada e tanto na discussão sobre a internet. Afinal, até então, o Google sustentava que a rede seguia saudável e em expansão.

A internet nasceu como espaço aberto, coletivo e descentralizado, baseado em hiperlinks que conectam informações livremente. Esse modelo foi transformado com a ascensão das grandes plataformas digitais.

O Google admitiu pela primeira vez que a web está passando por um declínio. Publicamente, sempre disse que a web estava saudável e até levava mais tráfego. Mas bastou uma ação judicial para trazer argumentos opostos

Helton Simões Gomes

Diogo Cortiz ressalta o significado da mudança de narrativa do Google. Já condenado pela Justiça dos Estados Unidos que considerou a empresa um monopólio das buscas online, o Google agora enfrenta um julgamento que definirá quais são as medidas para restabelecer a competição nessa área.

Cortiz explica que a empresa argumenta que a divisão de sua máquina de anúncios impactará não só seus próprios negócios. Todo o ecossistema que depende da publicidade digital sofrerá.

Para Cortiz, o avanço dos chamados "jardins murados", ambientes fechados controlados por grandes empresas, limita o fluxo de informações e reduz receitas publicitárias.

O declínio da web é algo provocado, é um sinal dos nossos tempos

Diogo Cortiz

Fora isso, a adoção da inteligência artificial pelo Google na busca compromete a dinâmica tradicional da web, baseada no fluxo de links e no tráfego como base econômica. Dados de 2024 mostram uma queda importante na audiência de grandes portais de notícia nos Estados Unidos: 29 dos 50 maiores sites registraram queda mês a mês, e 44 receberam menos visitas no mês de julho do que no mesmo período do ano anterior.

Google liga o Modo AI no Brasil e muda a vida de quem depende da busca online

O Google já percebeu que os hábitos de busca mudaram com a chegada dos chatbots, e a resposta foi criar o Modo IA, que acabou de desembarcar no Brasil.

Diferente do IA Overview, a nova ferramenta funciona como uma conversa direta: você faz a pergunta, ela varre a web e entrega um resumo pronto em forma de chat. A promessa é encurtar o caminho da pesquisa, mas, na prática, isso muda toda a lógica da internet. Se antes os links levavam o leitor até o produtor de conteúdo, agora a informação aparece mastigada pelo próprio Google, sem que o clique aconteça.

Ainda que o cenário seja de terra arrasada para diversos produtores de conteúdo, o Google fala em tráfego "estável", mas não indica para onde esses cliques estão indo. No novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz explicam como parte dos acessos está escoando dos sites para circular dentro da IA.

Golpe a Bolsa Família e Pix cresce, e governo Lula vê 'epidemia de fraudes'

Os golpes digitais no Brasil atingem patamares inéditos. No novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz contam que, todos os dias, circulam no Brasil cerca de 1,5 milhão de links fraudulentos. Parte deles mira quem busca informações sobre programas públicos, como Bolsa Família, seguro-desemprego, licença-maternidade, abono salarial e até a declaração de IR.

Em entrevista ao Deu Tilt, Nina Santos, secretária-adjunta de políticas digitais da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, conta que o problema tem sido tratado pelo governo Lula como uma verdadeira "epidemia" de fraudes online.

A gente tem visto uma epidemia de fraudes na internet. E, inclusive, fraudes sendo disseminadas através de publicidade. Nessa ânsia de atingir mais pessoas e gerar mais lucro, os fraudadores usam publicidade digital para fazer com que elas cheguem mais longe

Nina Santos

Cilada no Whatsapp: reunião de voz ativada sem querer sacrifica privacidade

O WhatsApp liberou, em maio deste ano, a função de abrir reuniões de voz em grupos. Desde então, a novidade já virou motivo de irritação entre os usuários.

No novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz contam que o recurso, antes disponível somente para grupos grandes, pode ser ativado por engano, com um simples deslizar de tela. Resultado: muita gente abrindo conversas de áudios sem querer e expondo toda a privacidade.

A pessoa está compartilhando com todo mundo do grupo tudo que o celular dela capta. Se ela for ao banheiro, o celular vai captar e transmitir isso

Diogo Cortiz

