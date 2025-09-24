Topo

Entretenimento

Débora Bloch revela bastidores das cenas finais de Vale Tudo

São Paulo

24/09/2025 10h48

Débora Bloch, que vive Odete Roitman no remake de Vale Tudo, da TV Globo, usou as suas redes sociais para mostrar os bastidores do último dia de gravações de sua personagem na TCA, empresa aérea que Odete dirige na trama.

Entre as imagens do carrossel publicado no Instagram, há algumas que mostram a equipe envolvida no set de filmagens, em outras, Débora postou cortes de cenas que já foram ao ar ou ela ao lado do elenco. Na legenda, escreveu: "Último dia gravando na TCA. Equipe querida!"

A previsão é de que a icônica cena da morte de Odete Roitman aconteça no dia 6 de outubro. Assim como na versão original, de 1988, o assassinato deverá movimentar os últimos capítulos do folhetim.

O segredo de quem matou Odete Roitman é um dos mais bem-guardados da teledramaturgia brasileira. Manuela Dias, autora do remake, decidiu gravar desfechos diferentes para despistar a imprensa e o público.

Na versão de 1988, escrita por Gilberto Braga (1945-2021), Aguinaldo Silva e Leonor Bassères (1926-2004), quem matou Odete Roitman foi Leila, casada com Marco Aurélio, funcionário de Odete marcado por sua índole questionável. A autora da atual versão já adiantou que não deverá repetir a solução encontrada pelos autores originais.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Entretenimento

Giovanna Lancellotti revela bastidores da cena de abuso em Dona de Mim

Débora Bloch revela bastidores das cenas finais de Vale Tudo

David Guetta resgata fotos de juventude ao homenagear filha: 'Te amo tanto'

Gracyanne parabeniza Belo por papel em Três Graças: 'Muito orgulhosa'

Sasha Meneghel posa de maiô em hotel na Itália com diárias de R$ 18 mil

Xuxa curte vídeo que faz piada com samba de Adriane Galisteu

Diogo Melim e esposa sofrem assalto à mão armada no Rio

Influenciadora revela sumiço de DIU: 'Não foi encontrado no útero'

Roça formada, surpresa para os infiltrados e tretas marcam 'A Fazenda'

'Vale Tudo' hoje (24): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Quem são os cineastas brasileiros mortos em acidente de avião no MS