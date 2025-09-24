Débora Bloch revela bastidores das cenas finais de Vale Tudo

Débora Bloch, que vive Odete Roitman no remake de Vale Tudo, da TV Globo, usou as suas redes sociais para mostrar os bastidores do último dia de gravações de sua personagem na TCA, empresa aérea que Odete dirige na trama.

Entre as imagens do carrossel publicado no Instagram, há algumas que mostram a equipe envolvida no set de filmagens, em outras, Débora postou cortes de cenas que já foram ao ar ou ela ao lado do elenco. Na legenda, escreveu: "Último dia gravando na TCA. Equipe querida!"

A previsão é de que a icônica cena da morte de Odete Roitman aconteça no dia 6 de outubro. Assim como na versão original, de 1988, o assassinato deverá movimentar os últimos capítulos do folhetim.

O segredo de quem matou Odete Roitman é um dos mais bem-guardados da teledramaturgia brasileira. Manuela Dias, autora do remake, decidiu gravar desfechos diferentes para despistar a imprensa e o público.

Na versão de 1988, escrita por Gilberto Braga (1945-2021), Aguinaldo Silva e Leonor Bassères (1926-2004), quem matou Odete Roitman foi Leila, casada com Marco Aurélio, funcionário de Odete marcado por sua índole questionável. A autora da atual versão já adiantou que não deverá repetir a solução encontrada pelos autores originais.