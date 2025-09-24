David Guetta resgata fotos de juventude ao homenagear filha: 'Te amo tanto'

David Guetta, 57, fez uma homenagem nas redes sociais à sua filha, Angie Guetta, que ontem completou 18 anos.

O que aconteceu

O DJ publicou fotos antigas em que posa, jovem, ao lado da menina e de seu primogênito, Tim Elvis, 21. "Feliz 18º aniversário para a minha filha Angie. Tão orgulhoso da mulher qie ela tem se tornado, e entusiasmado com a sua jornada na USC Jimmy Iovine [universidade americana]. O melhor está por vir! Eu te amo muito, muito!", escreveu ele na legenda da publicação, divulgada no Instagram.

Os seguidores de Guetta elogiaram a aparência atual do ídolo e constataram que os anos só lhe fizeram bem. "Apenas mais um exemplo de como os homens ficam melhor com a idade", apontou uma internauta, nos comentários do post.

Angie é fruto do relacionamento de David com sua ex-esposa, Cathy Guetta. Os dois se separaram em 2014. O artista está há nove anos em uma relação amorosa com a atriz Jessica Ledon, 33, mãe de seu filho caçula, Cyan, 1.