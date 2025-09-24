Topo

Entretenimento

David Guetta resgata fotos de juventude ao homenagear filha: 'Te amo tanto'

David Guetta comemorou o aniversário da filha, Angie - Reprodução/Instagram
David Guetta comemorou o aniversário da filha, Angie Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Londrina

24/09/2025 10h43

David Guetta, 57, fez uma homenagem nas redes sociais à sua filha, Angie Guetta, que ontem completou 18 anos.

O que aconteceu

O DJ publicou fotos antigas em que posa, jovem, ao lado da menina e de seu primogênito, Tim Elvis, 21. "Feliz 18º aniversário para a minha filha Angie. Tão orgulhoso da mulher qie ela tem se tornado, e entusiasmado com a sua jornada na USC Jimmy Iovine [universidade americana]. O melhor está por vir! Eu te amo muito, muito!", escreveu ele na legenda da publicação, divulgada no Instagram.

Relacionadas

Junior Lima diz que não sofreu pressão pelo sucesso: 'Realização pessoal'

Schynaider Moura agradece apoio após enterro da filha: 'Rodeada de amor'

Ana Clara rebate críticas por pai ser motorista de aplicativo: 'Digníssimo'

Os seguidores de Guetta elogiaram a aparência atual do ídolo e constataram que os anos só lhe fizeram bem. "Apenas mais um exemplo de como os homens ficam melhor com a idade", apontou uma internauta, nos comentários do post.

Angie é fruto do relacionamento de David com sua ex-esposa, Cathy Guetta. Os dois se separaram em 2014. O artista está há nove anos em uma relação amorosa com a atriz Jessica Ledon, 33, mãe de seu filho caçula, Cyan, 1.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Débora Bloch revela bastidores das cenas finais de Vale Tudo

David Guetta resgata fotos de juventude ao homenagear filha: 'Te amo tanto'

Gracyanne parabeniza Belo por papel em Três Graças: 'Muito orgulhosa'

Sasha Meneghel posa de maiô em hotel na Itália com diárias de R$ 18 mil

Xuxa curte vídeo que faz piada com samba de Adriane Galisteu

Diogo Melim e esposa sofrem assalto à mão armada no Rio

Influenciadora revela sumiço de DIU: 'Não foi encontrado no útero'

Roça formada, surpresa para os infiltrados e tretas marcam 'A Fazenda'

'Vale Tudo' hoje (24): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Quem são os cineastas brasileiros mortos em acidente de avião no MS

'Dona de Mim' hoje (24): veja resumo do capítulo desta quarta-feira