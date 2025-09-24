Topo

Date fatal: como será encontro entre Mário Sérgio e Ana Clara em Vale Tudo

Mário Sérgio e Ana Clara em Vale Tudo - Reprodução/Globo
Mário Sérgio e Ana Clara em Vale Tudo Imagem: Reprodução/Globo
24/09/2025 21h00

Ana Clara (Samantha Jones) receberá uma mensagem de Mário Sérgio (Thomas Aquino) amanhã (25) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

No começo do capítulo, Mário Sérgio convence Freitas (Luís Lobianco) a desviar dinheiro de Marco Aurélio (Alexandre Nero). O executivo da TCA comenta com Mário Sérgio que Odete o convocou para tratar da expansão da empresa a Ásia.

Mário Sérgio encontra uma foto de Ana Clara com Maria de Fátima (Bella Campos) nas redes sociais. Ele acessa o perfil da jovem e marca um encontro com ela.

Nesse encontro, Mário Sérgio vê o nome de Odete (Débora Bloch) no cartão de crédito da moça. Com isso, ele investiga a ligação de Ana Clara com a chefe e não demora muito para que ele descubra o grande segredo da vilã.

A descoberta de Mário Sérgio será fatal para ele. O personagem deve morrer envenenado nos próximos capítulos. E Ana Clara também correrá risco de morrer assassinada pelas mãos de Odete, que atirará na estudante.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

