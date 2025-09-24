Topo

Entretenimento

Considerado pior filme do ano, 'Guerra dos Mundos' não teve diretor no set

Ice Cube é o protagonista de "Guerra dos Mundos", disponível no Prime Video - Divulgação
Ice Cube é o protagonista de 'Guerra dos Mundos', disponível no Prime Video Imagem: Divulgação
do UOL

De Splash, em São Paulo

24/09/2025 17h11

"Guerra dos Mundos" é considerado um dos piores filmes de 2025, com uma aprovação de 4% no Rotten Tomatoes — agregador online de críticas — e, segundo foi revelado pelo protagonista, Ice Cube, o diretor Rich Lee não esteve presente nas gravações.

O que aconteceu

Ice Cube contou que "Guerra dos Mundos" foi produzido em 2020, durante a pandemia de COVID-19. Devido aos protocolos de saúde, suas cenas foram concluídas em 15 dias e tiveram que ser filmadas isolado do diretor e de seus colegas de elenco. As informações foram reveladas em entrevista a Kai Cenat.

['Guerra dos Mundos'] foi um filme que fiz em 2020, durante a pandemia. Filmamos em 15 dias, e foi durante a pandemia. Então o diretor não estava lá. Nenhum dos atores estava lá. Essa era a única maneira de podermos filmar.

Relacionadas

Selton Mello é anunciado no elenco de mais um filme internacional

Tom Holland sofre acidente em filmagens do novo Homem-Aranha, diz site

Filme de terror é censurado na China e casal gay é alterado para hetero

O protagonista explicou que o filme levou cinco anos para ser lançado porque foi originalmente filmado pela Universal, que depois o vendeu para a Amazon. Ele afirmou que a aquisição das outras filmagens, fora as cenas dele, também contribuiu para o atraso.

"Toda a filmagem é de câmeras de vigilância reais de todo o mundo", acrescentou ele. "Então eles tiveram que construir toda essa merda [e depois coletar e editar as filmagens]."

"Guerra dos Mundos", uma adaptação livre do romance de ficção científica de H. G. Wells com o mesmo nome, rapidamente se tornou uma sensação viral depois que seu trailer foi lançado no final de julho. O filme foi lançado em 30 de julho e, durante sua primeira semana na plataforma de streaming, ocupou o primeiro lugar na lista dos mais assistidos do Prime Video em 30 mercados, incluindo os EUA.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Cantor gospel Carlinhos Novaes morre, aos 65 anos, vítima de câncer

Considerado pior filme do ano, 'Guerra dos Mundos' não teve diretor no set

Romance, plástica e tristeza: o final marcante do Mascarado em 'A Viagem'

Theo Becker ganha vale-compras de R$ 100 em estreia no fisiculturismo

Filha dos reis da Espanha se muda para Lisboa e valor do aluguel surpreende

Filme de terror é censurado na China e casal gay é alterado para hetero

Djamila Ribeiro faz rebranding pessoal; saiba o que é

Apoiadores de Trump criticam quem comemora a suspensão de Jimmy Kimmel

César morre em Vale Tudo? O que acontece após ele tomar remédio com veneno

Brunna Gonçalves deixa posto de destaque da Beija-Flor: 'Surpresa'

Neto de Ana Maria Braga aspira apito e vai parar no hospital