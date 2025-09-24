Considerado pior filme do ano, 'Guerra dos Mundos' não teve diretor no set

"Guerra dos Mundos" é considerado um dos piores filmes de 2025, com uma aprovação de 4% no Rotten Tomatoes — agregador online de críticas — e, segundo foi revelado pelo protagonista, Ice Cube, o diretor Rich Lee não esteve presente nas gravações.

O que aconteceu

Ice Cube contou que "Guerra dos Mundos" foi produzido em 2020, durante a pandemia de COVID-19. Devido aos protocolos de saúde, suas cenas foram concluídas em 15 dias e tiveram que ser filmadas isolado do diretor e de seus colegas de elenco. As informações foram reveladas em entrevista a Kai Cenat.

['Guerra dos Mundos'] foi um filme que fiz em 2020, durante a pandemia. Filmamos em 15 dias, e foi durante a pandemia. Então o diretor não estava lá. Nenhum dos atores estava lá. Essa era a única maneira de podermos filmar.

O protagonista explicou que o filme levou cinco anos para ser lançado porque foi originalmente filmado pela Universal, que depois o vendeu para a Amazon. Ele afirmou que a aquisição das outras filmagens, fora as cenas dele, também contribuiu para o atraso.

"Toda a filmagem é de câmeras de vigilância reais de todo o mundo", acrescentou ele. "Então eles tiveram que construir toda essa merda [e depois coletar e editar as filmagens]."

"Guerra dos Mundos", uma adaptação livre do romance de ficção científica de H. G. Wells com o mesmo nome, rapidamente se tornou uma sensação viral depois que seu trailer foi lançado no final de julho. O filme foi lançado em 30 de julho e, durante sua primeira semana na plataforma de streaming, ocupou o primeiro lugar na lista dos mais assistidos do Prime Video em 30 mercados, incluindo os EUA.