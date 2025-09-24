O plano de Fátima que vai causar desgraça de Raquel e Poliana em Vale Tudo

Maria de Fátima (Bella Campos) incentiva Ana Clara (Samantha Jones) a tirar mais vantagens e dinheiro de Odete (Débora Bloch) no capítulo de hoje (24) em "Vale Tudo" (Globo). Isso deixará a vilã furiosa.

O que vai acontecer

A ambição de Fátima causa a fúria de Odete. A empresária perde a paciência após mais uma chantagem que a filha de Raquel (Taís Araújo) faz e decide agir de forma inescrupulosa.

A vilã marca um encontro com Fátima, e Ivan (Renato Góes) e Raquel se preocupam. A ex de Afonso (Humberto Carrão) fica apavorada ao ser deixada por Odete em uma fábrica abandonada

Fátima fica na companhia de um homem duvidoso, chamado Celso. Contratado por Odete, ele não deixará barato quando Raquel e Poliana (Matheus Nachtergaele) aparecerem em busca de Fátima, fazendo-os de reféns.

Tudo isso acontece enquanto Odete começa a ser desmascarada pela própria família. Ana Clara tomará a decisão de contar tudo o que sabe para Heleninha (Paolla Oliveira), garantindo o desespero da mãe.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.