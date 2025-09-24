Clara Maia divulga vídeo inédito de parto de emergência: 'Esperança e fé'

Clara Maia, 32, compartilhou um registro inédito do parto de seus filhos gêmeos, Túlio e Theo, no último sábado (20).

O que aconteceu

A influenciadora digital teve de dar à luz às pressas, com 27 semanas de gestação. Isso porque se descobriu que as crianças estavam sofrendo com a chamada síndrome da transfusão feto-fetal, quando dois bebês compartilham a mesma placenta e têm o desenvolvimento prejudicado por essa condição.

Ela colocou a morte de Túlio, logo após o parto, como uma dor indescritível. "20 de setembro de 2025, o dia mais difícil das nossas vidas. Fomos atravessados pela pior dor do mundo! Mas também vivenciamos um dia de milagre, de esperança e muita fé", recordou a influencer na legenda do vídeo, publicado nos stories de seu Instagram.

Clara agradeceu o apoio geral neste momento difícil e reforçou sua inabalável fé em dias melhores. "Fomos escolhidos pra viver tantos desafios e sigo tendo a certeza de que tudo tem um propósito maior. Nossa visão é muito curta para entendermos tudo agora, mas Deus já fez o melhor. Sou grata por ter o amparo de profissionais, família e amigos que tem sido anjos nesses dias escuros."

Ela concluiu o desabafo com uma declaração de amor ao marido, André Coelho, 38. "Amor, nunca vou conseguir traduzir o que é te abraçar no final desses dias… Obrigada por tanto! Te amo infinito." Os dois também são pais dos gêmeos João e José, 1 ano.