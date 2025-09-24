Cine Ceará: Mariana Ximenes exala talento e se inclina ao cinema nordestino

O Cine Ceará abriu sua 35ª edição neste sábado homenageando Mariana Ximenes com o Troféu Eusélio Oliveira, um reconhecimento à carreira dramaturga e cinematográfica da atriz. O festival de cinema acontece de 20 a 26 de setembro em Fortaleza.

No videocast Plano Geral desta quarta-feira, o jornalista Vitor Búrigo cita a relevância de Mariana no cinema, teatro, TV e até na produção de audiovisual. Depois de "Mania de Você" (João Emanuel Carneiro), ela se prepara para estrear longas-metragens como "Cacilda Becker em Cena Aberta" (Júlia Moraes), com Débora Falabella.

O jornalista também cita a aproximação da atriz com o Nordeste, onde ocorre o festival. "Ela tem uma ligação muito forte com o Ceará, porque a mãe dela é cearense, e falou muito dessas raízes e da vontade de trabalhar com diretores cearenses", indica. "Ela está bem entusiasmada, muito emocionada com a homenagem".

A crítica de cinema Flavia Guerra também exalta a atriz e sua possível estreia como diretora. "Amei essa vontade dela de se aproximar do Nordeste", opina. "O cinema do Ceará passa por um momento lindo".

'Futuro Futuro': ficção gaúcha é premiada

O Festival de Brasília do Cinema Brasileiro surpreendeu ao apresentar seus vencedores no sábado, durante o último dia do evento.

Na premiação, se destacaram o popular "Assalto à Brasileira" (José Eduardo Belmonte), eleito o Melhor Filme pelo Júri Popular; o grande vencedor e mais inventivo "Futuro Futuro" (Davi Pretto); e o documentário "Aqui Não Entra Luz" (Karoline Maia), com relatos "duros e reais" das empregadas domésticas no Brasil.

Para Flavia Guerra, o festival é um "retrato" do que acontece no Brasil —e por isso mesmo, surpreendeu com filmes inovadores e até independentes. "Brasília, neste ano, teve uma seleção muito eclética - no melhor dos sentidos", avalia.

Com paridade entre homens e mulheres nas direções, bem como nas regiões, o festival optou por premiar o filme gaúcho que narra um futuro onde a inteligência artificial coexiste com uma síndrome neurológica. "Isso mostra que o júri está aberto a um cinema mais inventivo; um filme de ficção científica", opina Flavia.

'Futuro Futuro' é um filme que fala muito da nossa sociedade contemporânea, que o júri premiou por essa ousadia de pensar um cinema diferente - afinal, ficção científica é um gênero raro no cinema brasileiro. Foi uma surpresa, num bom sentido Flavia Guerra

O próprio diretor, Davi Pretto, foi pego de surpresa com o prêmio. "Não esperávamos [ganhar]. Nosso filme é pequenino, arriscado, de experimentação. Me sinto muito honrado", diz. "É um cinema inventivo, provocativo, e que esperamos que sobreviva ao tempo".

Brasil pode quebrar 'recorde' no Oscar?

Assim como o Brasil, que indicou "O Agente Secreto" para o representar na disputa de Melhor Filme Internacional do Oscar 2026, outros países ao redor do mundo também têm enviado seus respectivos concorrentes —e, com isso, dificultado a disputa para os brasileiros.

A opinião é do crítico Vitor Búrigo, que acredita que a lista está "acirrada". "Essa briga vai ser grande", diz. "Não vai ser fácil para 'O Agente Secreto', sabemos disso. Estamos muito bem representados, é óbvio, temos muitas chances em premiações, mas os países estão apresentando seus filmes representantes que também têm se destacado"

Para Flavia Guerra, o "grande rival" do Brasil é a comédia norueguesa "Sentimental Value" (Joachim Trier). "Esse filme está bombando, acho que virá forte", avalia. "E Renate Reinsve [a protagonista do filme] está sendo apontada como possível candidata a Melhor Atriz - é a Fernanda Torres deste ano".

Outro destaque é "Sirât" (Oliver Laxe), o indicado da Espanha que acompanha um pai e filho em busca da filha e irmã desaparecidas nos desertos do sul do Marrocos. "Esse eu achei ousado", disse Flavia. "É um filme pesado (...) Definitivamente não é um típico 'filme de Oscar'".

Ainda assim, a jornalista acredita que "O Agente Secreto" tem boas chances em outras categorias da premiação, como Melhor Ator, pelo protagonista Wagner Moura. "Nunca, na história do Oscar, um país ganhou um prêmio de Melhor Filme Internacional nos dois anos seguidos. Mas os recordes estão aí para serem quebrados".

Renata Almeida Magalhães, a presidente da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais, também acredita que o Brasil enfrentará "filmes grandes" no Oscar —mas diz que o país tem chances de concorrer e ser premiado. "Mas não podemos esquecer que o Oscar é um prêmio da indústria Americana para a indústria americana. Nós somos convidados, temos um prêmio", diz. "Evidente que todo mundo quer ganhar o Oscar, mas se não ganhar, o filme continua sendo incrível. Prêmios são acasos"

A lista oficial de filmes selecionados para competir no Oscar costuma ser divulgada apenas em janeiro. A premiação acontecerá em março de 2026.

