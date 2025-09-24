Topo

César morre em Vale Tudo? O que acontece após ele tomar remédio com veneno

César (Cauã Reymond) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

24/09/2025 15h32

César (Cauã Reymond) toma medicamento que Odete Roitman (Debora Bloch) manipulou para envenenar Marco Aurélio (Alexandre Nero). Veja o que acontece com o personagem.

O que aconteceu

Armadilha de Odete visava atingir Marco Aurélio, mas tudo deu errado. Após o atentado, Odete fez um suposto pacto de paz com Marco Aurélio para encerrar a guerra de interesses na TCA, sua companhia aérea. Mas tudo não passou de um plano para eliminar o rival. Ela descobriu a medicação usada por ele e encomendou, com um químico, um remédio adulterado.

César (Cauã Reymond) toma, sim, o remédio envenenado no lugar de Marco Aurélio. Após isso, o marido de Odete e herdeiro de 50% da TCA aparecerá com dor de cabeça. Sem saber do veneno acrescentado ao medicamento, ele toma o comprimido que seria destinado a Marco Aurélio. Apesar do desconforto, César não morre.

Vilã não desconfia de nada e acha estranho Marco Aurélio não ter tido qualquer efeito colateral. Odete, sem imaginar o que aconteceu, questiona o ex-genro sobre a dor que estava sentindo, desconfiando que o remédio não tenha feito o efeito esperado: envenená-lo.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

