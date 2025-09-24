Carol cita Gracyanne e ataca Rayane em A Fazenda 2025: 'Resto de marmita'

Colaboração para Splash, em São Paulo

Após a formação da primeira roça de A Fazenda 2025 (Record), Carol e Rayane voltaram a tretar na sede de A Fazenda 2025 (Record). Na roça, a empresária indicou a Miss Bumbum direto para o primeiro banquinho.

As duas já haviam discutido pela manhã.

O que aconteceu

Carol, na área externa da sede, provocou Rayane ao citar Belo, namorado da peoa. "Belo, amo suas músicas. Mas isso aqui mandou mal pra caramba!"

Rayane a rebateu. "Mandou não, amor. Olha só o nível. Eu sabia que ia ter gente como você aqui."

Carol devolveu. "Seu nível que é baixíssimo."

As duas, então, começaram a trocar gritos e xingamentos. "Antes de você ser famosa, eu já estava!", provocou Carol.

Rayane retrucou. "Como quê? Mostrando o c*? Cheio de harmonização!"

A Miss Bumbum voltou a citar o namoro da empresária com Belo. "Pelo menos não preciso de macho. Nada foi com seu dinheiro. Mais suja que pau de galinheiro! Só veio aqui por causa do namorado. Só o namorado que te traz! Anônima! Famosa aqui sou eu!"

Se enxerga, marmitinha de todo mundo. Rodadinha!

Carol Lekker sobre Rayane

Carol ainda chamou Rayane de "resto de marmita" e citou Gracyanne, ex-esposa de Belo. "Ela dá de 10 a 0 em você."