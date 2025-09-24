Topo

Entretenimento

Dieta do sexo, teste de fidelidade e Playboy: quem é nova peoa Carol Lekker

A Fazenda 17: Carol Lekker é uma das peoas - Antonio Chahestian/RECORD
A Fazenda 17: Carol Lekker é uma das peoas Imagem: Antonio Chahestian/RECORD
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

24/09/2025 21h29Atualizada em 24/09/2025 21h48

Anteriormente infiltrada, Carol Lekker virou uma peoa oficial de A Fazenda 2025 (Record) na noite de ontem, durante a formação da primeira roça do programa — a qual ela também foi indicada.

Quem é Carol Lekker

Carol Lekker venceu o Miss Bumbum 2022. A representante do estado do Acre virou destaque por dizer que ganhava a vida como "detetive virtual" e fazer uma "dieta do sexo" para participar do concurso.

Relacionadas

Carol cita Gracyanne e ataca Rayane em A Fazenda 2025: 'Resto de marmita'

A Fazenda: Defesa de Rayane irá à justiça contra Carol por acusações

A Fazenda: Peões disputam Prova do Fazendeiro hoje; veja como será

A modelo não deixou de agradecer ao namorado da época por ter se dedicado a maratona de 5 horas de relações sexuais ao menos quatro vezes por semana para ajudá-la a eliminar 13 quilos. "Deu certo (a dieta do sexo). Agradeço muito ao meu namorado, foi tudo muito bom", comemorou.

Para o concurso, além da "dieta do sexo", ela investiu cerca de R$ 8 mil em uma harmonização de glúteos. O procedimento dá volume, preenche a lateral do quadril e dá uma melhor projeção ao glúteo. Estima-se que ela já tenha gasto em torno de R$ 300 mil com seis processos diferentes.

Carol contou ainda a "Malvie", revista francesa, sobre o trabalho realizando testes de fidelidade. Ela afirmou ser contratada por esposas e namoradas para realizar testes de fidelidade nas redes sociais. A modelo contou em 2022 que já tinha faturado US$ 10 mil, cerca de R$ 53 mil na atual cotação. Cada teste custou cerca de US$ 2 mil.

Em fevereiro de 2022, Carol estampou a capa da revista Playboy África. A sessão de fotos aconteceu em São Paulo e, nas imagens, a modelo investiu em máscaras e orelhinhas de coelho e looks sensuais cheios de brilho. O destaque, claro, foi para o bumbum.

Na época, a influenciadora jeclarou seu voto nas eleições presidenciais de 2022 e apoiou Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Carol autografou um exemplar de sua capa da Playboy para o político. "A primeira precisava ser para ele: Lula. Por um Brasil melhor", escreveu Carol em uma publicação, com a dedicatória "Lula 22. Ao futuro presidente do Brasil."

. - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Carol Lekker autografou uma de suas Playboys para o então candidato à presidência Lula
Imagem: Reprodução/Instagram

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem deve escapar da 1ª roça e se tornar fazendeiro?

Resultado parcial

Total de 5486 votos
54,59%
Antonio Chahestian/RECORD
32,41%
Antonio Chahestian/RECORD
13,00%
Antonio Chahestian/RECORD
Ver resultado parcial

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Carol detona Dudu Camargo em A Fazenda 17: 'Você é maléfico'

A Fazenda 2025: Dudu Camargo causa punição e deixa sede sem gás ou forno

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 25/9 a 4/10

Dieta do sexo, teste de fidelidade e Playboy: quem é nova peoa Carol Lekker

Date fatal: como será encontro entre Mário Sérgio e Ana Clara em Vale Tudo

Jimmy Kimmel retorna da suspensão e programa atinge maior índice de audiência em 10 anos

Wagner Moura prega cautela com possível indicação ao Oscar: 'Está cedo'

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 25/9 a 4/10

A Fazenda: Peões disputam Prova do Fazendeiro hoje; veja como será

007: Denis Villeneuve define perfil de ator para interpretar novo James Bond; saiba qual

Abusador não vai ser preso? Ronaldo apavora Kami de novo em 'Dona de Mim'