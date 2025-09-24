Topo

Entretenimento

Carol detona Dudu Camargo em A Fazenda 17: 'Você é maléfico'

A Fazenda 2025: Carol e Dudu trocam farpas no quarto da sede - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 2025: Carol e Dudu trocam farpas no quarto da sede Imagem: Reprodução/RecordPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

24/09/2025 22h40

Dudu Camargo e Carol Lekker se envolveram em uma troca de farpas no quarto da sede de A Fazenda 2025 (Record) na noite de hoje. A Miss Bumbum não gostou que o apresentador sugeriu colocar ela e Rayane no trato da vaca caso seja Fazendeiro.

O que aconteceu

Carol criticou. "Você é maléfico. Tem que parar com essas coisas."

Relacionadas

A Fazenda: Defesa de Rayane irá à justiça contra Carol por acusações

A Fazenda: Peões disputam Prova do Fazendeiro hoje; veja como será

Dieta do sexo, teste de fidelidade e Playboy: quem é nova peoa Carol Lekker

Dudu retrucou a peoa. "É pra unir, pra amizade fortalecer."

Carol seguiu criticando o apresentador. "Mas você magoa as pessoas fazendo isso. Você não tá entendendo que eu não vou fazer. Até o boss falar alguma coisa comigo, eu não tô nem aí! Fica todo mundo sem água, sem comida e f*da-se! Você tá entrando numa briga comigo, porque tá se metendo numa coisa que não é seu problema."

Você, como fazendeiro, faça o que quiser, mas não vem querer criar uma coisa pra dar Ibope, porque eu não vou aceitar! Se ela quiser fazer, ela pode ir fazer com você!
Carol Lekker

Carol provocou. "Deus não dá asa à cobra. Você não vai voltar Fazendeiro. É por isso que la morde o pé, não o pescoço. Você não vai voltar Fazendeiro. Você é um falso. Sabe que a gente não se dá bem e vai por a gente no mais pesado só porque você quer ficar rindo, só porque ele quer ficar rindo."

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem você quer que fique na 1ª roça?

Resultado parcial

Total de 34 votos
38,24%
Antonio Chahestian/RECORD
38,24%
Antonio Chahestian/RECORD
23,53%
Antonio Chahestian/RECORD
Ver resultado parcial

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Entretenimento

A Fazenda: Carol Lekker, Fabiano e Gabily estão na 1ª roça

A Fazenda: Dudu Camargo vence segunda Prova do Fazendeiro e escapa da roça

Carol detona Dudu Camargo em A Fazenda 17: 'Você é maléfico'

A Fazenda 2025: Dudu Camargo causa punição e deixa sede sem gás ou forno

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 25/9 a 4/10

Dieta do sexo, teste de fidelidade e Playboy: quem é nova peoa Carol Lekker

Date fatal: como será encontro entre Mário Sérgio e Ana Clara em Vale Tudo

Jimmy Kimmel retorna da suspensão e programa atinge maior índice de audiência em 10 anos

Wagner Moura prega cautela com possível indicação ao Oscar: 'Está cedo'

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 25/9 a 4/10

A Fazenda: Peões disputam Prova do Fazendeiro hoje; veja como será