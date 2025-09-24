Carol detona Dudu Camargo em A Fazenda 17: 'Você é maléfico'

Dudu Camargo e Carol Lekker se envolveram em uma troca de farpas no quarto da sede de A Fazenda 2025 (Record) na noite de hoje. A Miss Bumbum não gostou que o apresentador sugeriu colocar ela e Rayane no trato da vaca caso seja Fazendeiro.

O que aconteceu

Carol criticou. "Você é maléfico. Tem que parar com essas coisas."

Dudu retrucou a peoa. "É pra unir, pra amizade fortalecer."

Carol seguiu criticando o apresentador. "Mas você magoa as pessoas fazendo isso. Você não tá entendendo que eu não vou fazer. Até o boss falar alguma coisa comigo, eu não tô nem aí! Fica todo mundo sem água, sem comida e f*da-se! Você tá entrando numa briga comigo, porque tá se metendo numa coisa que não é seu problema."

Você, como fazendeiro, faça o que quiser, mas não vem querer criar uma coisa pra dar Ibope, porque eu não vou aceitar! Se ela quiser fazer, ela pode ir fazer com você!

Carol Lekker

Carol provocou. "Deus não dá asa à cobra. Você não vai voltar Fazendeiro. É por isso que la morde o pé, não o pescoço. Você não vai voltar Fazendeiro. Você é um falso. Sabe que a gente não se dá bem e vai por a gente no mais pesado só porque você quer ficar rindo, só porque ele quer ficar rindo."