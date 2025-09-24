Brunna Gonçalves deixa posto de destaque da Beija-Flor: 'Surpresa'

Brunna Gonçalves está deixando o posto de destaque da Beija-Flor de Nilópolis, no Carnaval do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A dançarina compartilhou um texto hoje nas redes sociais anunciando a saída. Ela também relembrou sua história com a escola de samba.

Há momentos que marcam para sempre e há despedidas que nos pegam de surpresa. Hoje me despeço do posto de destaque da Beija-Flor, lugar que ocupei com orgulho e verdade.

Brunna Gonçalves

A artista destacou que sua ligação com a Beija-Flor vem desde a infância. "Desde muito nova, vivi a escola de perto: frequentei ensaios, desfilei, cresci em Nilópolis respirando esse chão. Ser destaque sempre foi um sonho, para que eu pudesse somar pra escola com a minha arte, a dança!"

Brunna também lembrou de quando desfilou grávida de Zuri, fruto do casamento com Ludmilla. "No último carnaval, realizei um sonho maior ainda: ser campeã sambando com a minha filha no ventre, já na fase final da minha gestação, só eu sei o quão difícil foi estar ali, mas o meu compromisso e respeito com a escola sempre foi uma prioridade. Foi pleno, foi inesquecível, foi um encontro de gerações. Fui muito feliz!"