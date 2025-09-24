Bruna Griphao posa de biquíni e exibe marquinha de bronzeamento

Colaboração para Splash, em São Paulo

Bruna Griphao, 26, posou usando biquíni nas redes sociais e mostrou sua marquinha de bronzeamento.

O que aconteceu

Nos Stories do Instagram, a atriz apareceu usando um biquíni preto, após passar por drenagem, e puxando a calcinha para exibir o bronze. "Sempre bem drenada, graças a Deus", escreveu a artista ao compartilhar o vídeo.

A artista foi superelogiada pelos cliques. "Um corpo é um corpo", disse um seguidor; "Perfeita demais", exaltou outra.