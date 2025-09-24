Topo

Bruna Giphao é anunciada como musa da Salgueiro no Carnaval do Rio

Bruna Giphao é a nova musa da escola de samba Salgueiro - Reprodução/Instagram
24/09/2025 18h29

Bruna Giphao, 26, foi oficialmente anunciada como musa da Salgueiro no Carnaval do Rio de Janeiro.

O anúncio foi feito hoje pelo Instagram da agremiação.

Bruna compartilhou sua emoção com a novidade. "Receber o convite da escola foi emocionante. Sempre admirei a Salgueiro, sua história, sua força, e agora poder representar essa tradição é incrível. Uma responsabilidade enorme", afirmou em entrevista à Glamour.

Essa será a primeira vez que Bruna desfila pelo Salgueiro, mas a atriz e influenciadora já tem experiência na Sapucaí. Quando mais jovem, participou do Carnaval pela Mocidade de Padre Miguel, marcando seus primeiros passos no mundo das escolas de samba.

