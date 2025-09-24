Topo

Avião caiu em região usada para gravações da novela 'Pantanal'

Cena da novela "Pantanal" - Divulgação
Cena da novela 'Pantanal' Imagem: Divulgação
do UOL

De Splash, em São Paulo

24/09/2025 08h57

Um avião de pequeno porte caiu ontem em Aquidauana, na região do Pantanal de Mato Grosso do Sul.

O que aconteceu

Região serviu como base para diversas gravações de "Pantanal". Local foi escolhido duas vezes para as filmagens da novela, tanto na versão original como para o remake produzido pela Globo.

Seis fazendas foram responsáveis por dar suporte à produção, seja para hospedagem, gravação ou suporte indireto. Cerca de 150 pessoas estiveram envolvidas diretamente com as gravações no Pantanal no segundo semestre de 2021.

Fazenda Barra Mansa, um dos principais pontos de apoio, está localizada às margens do Rio Negro. A fazenda foi fundada por Aniceto Rondon, na década de 1940, quando recebeu as terras como herança de família.

Acidente aéreo

Todos os ocupantes da aeronave morreram no local, segundo os bombeiros. As causas do acidente ainda não foram identificadas pela polícia, mas o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foi enviado para periciar a cena do acidente.

