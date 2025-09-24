Ex-astro teen da Nickelodeon é visto vivendo como sem-teto na Califórnia

Tylor Chase, 36, foi visto vagando como sem-teto pela cidade de Riverside, na Califórnia.

O que aconteceu

A influenciadora digital conhecida como Lethal Lalli reconheceu o ator na situação e publicou um registro do encontro no TikTok. Na gravação, Tylor surge envelhecido e com aparência maltrapilha, além de extremamente magro.

Diante da comoção popular, Lalli organizou uma campanha de arrecadação para ajudá-lo. Ela abriu uma vaquinha on-line em prol do ator através do site GoFundM e se comprometeu em fazer os recursos angariados chegarem até ele.

A mãe de Chase, entretanto, entrou em contato com a influencer pedindo que não dê dinheiro a seu filho. "Agradeço seu esforço. Mas o dinheiro não o beneficiaria. Comprei vários celulares para ele, mas ele perde em um ou dois dias", pediu a senhora, segundo o jornal O Globo.

Segundo ela, o artista não consegue administrar as próprias finança e necessita ajuda médica. "Ele não consegue administrar dinheiro ou seus medicamentos sozinho. Eu poderia depositar em uma conta para ele. Mas, como eu disse, ele não é bom em administrar dinheiro, e isso pode prejudicá-lo. Agradeço por você tentar ajudar; ele é um menino bom e doce. Mas precisa de ajuda médica."

Tylor Chase é conhecido pelo papel de Martin Qwerly na série teen "Manual de Sobrevivência Escolar do Ned" (Nickelodeon). Ele também tem seu currículo pontas na série "Todo Mundo Odeia o Chris" e no filme "Good Time, Max".