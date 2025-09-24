Apoiadores de Trump criticam quem comemora a suspensão de Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel voltou ao ar nesta terça-feira (23) após dias turbulentos. O programa 'Jimmy Kimmel Live!' havia sido suspenso em 17 de setembro, depois de comentários sobre o assassinato do ativista conservador americano Charlie Kirk.

O que aconteceu

No retorno, o apresentador dedicou seu monólogo a agradecer o apoio recebido. Kimmel reconheceu que parte de sua fala foi mal interpretada e afirmou que jamais teve a intenção de tratar o crime como piada ou culpar grupos específicos pelo ato.

Nunca foi minha intenção menosprezar o assassinato de um jovem. Não acho que haja nada de engraçado nisso. Nem foi minha intenção culpar qualquer grupo específico pelas ações de um indivíduo obviamente profundamente perturbado. Isso foi exatamente o oposto do que eu estava tentando dizer , disse Jimmy Kimmel.

Enquanto o público comemorava sua volta, o caso continuava a reverberar fora dos estúdios. Duas das maiores emissoras afiliadas da ABC, a Nexstar e a Sinclair, haviam cancelado o programa em mais de 60 canais — um quarto dos lares de TV nos EUA, incluindo grandes centros como Washington, D.C. e Seattle. Quem mora nessas regiões só pôde assistir ao programa pelo Hulu ou em clipes no YouTube na quarta-feira. A decisão veio após pressão do presidente da FCC (Comissão Federal de Comunicações), Brendan Carr, que chegou a ameaçar investigar e até rever licenças de transmissão caso as falas de Kimmel continuassem sendo exibidas.

Jimmy Kimmel Imagem: Randy Holmes/Disney via Getty Images

Essa reação acendeu um alerta na indústria cultural. Cerca de 400 artistas, roteiristas, músicos e cineastas assinaram uma carta aberta organizada pela União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU), denunciando a suspensão como um ataque direto à liberdade de expressão. Nas redes sociais, fãs chegaram a anunciar o cancelamento de assinaturas de serviços da Disney como forma de protesto.

Entre as vozes que se uniram ao debate está Joe Rogan. O podcaster, conhecido por apoiar Donald Trump em 2024, criticou duramente conservadores que celebraram a suspensão. Em seu podcast, The Joe Rogan Experience, ele argumentou que apoiar esse tipo de censura governamental pode ser um tiro no pé: hoje atinge um comediante progressista, amanhã pode ser usado contra a própria direita. Para Rogan, permitir que o governo dite o que pode ou não ser dito em um monólogo é simplesmente "loucura".

O problema são as empresas, se elas estão sendo pressionadas pelo governo, então se isso for real e se as pessoas da direita disserem: 'É, vão atrás delas'. Meu Deus, vocês são loucos. Vocês são loucos por apoiar isso, porque isso será usado contra vocês , argumentou Joe Rogan.

Outros políticos de direita também foram na mesma linha. Senadores republicanos como Rand Paul e Ted Cruz, frequentemente críticos de Kimmel, também condenaram a postura da FCC, defendendo que o governo não deve arbitrar sobre discursos políticos — mesmo quando ditos por um comediante.

No palco, Kimmel também não poupou críticas. Disse que sempre acreditou que sua liberdade de expressão estivesse garantida. "(Era) algo que eu considerava garantido até que tiraram meu amigo Stephen [Colbert] do ar e tentaram coagir as afiliadas que comandam nosso programa nas cidades em que vocês moram a tirar meu programa do ar. Isso não é legal. Isso não é americano. Isso é antiamericano".