Abusador não vai ser preso? Ronaldo apavora Kami de novo em 'Dona de Mim'

Ronaldo e Kami em Dona de Mim - Reprodução/Globo
Ronaldo e Kami em Dona de Mim Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

24/09/2025 19h00

O homem que abusou de Kami (Giovana Lancellotti) volta a aparecer amanhã, quinta-feira (25), em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Kami conta a Ryan (L7nnon) sobre o crime que sofreu. O ex-marido da moça e pai de seu filho se revolta.

Ronaldo (Bernardo Schlegel) entra em contato com Kami novamente. Desesperada, a ex-funcionária da Boaz avisa a Renata e Marlon (Humberto Morais).

A polícia não consegue capturar Ronaldo. Com isso, Ryan decide agir e pede que Kami o alerte caso o criminoso a aborde novamente.

Ainda nesta quinta, Isabela flagra Jaques no quarto de Filipa. Rosa visita Sofia. Samuel e Ryan desconfiam quando Leo fala sobre Kami. Ryan confronta Bárbara e exige que a lutadora mantenha Lucas longe de ilegalidades.

Jaques ameaça Danilo e o obriga a se manter longe de Filipa. Peter comenta com Nina que ela sente ciúmes de Filipa.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

