Abusador não vai ser preso? Ronaldo apavora Kami de novo em 'Dona de Mim'
O homem que abusou de Kami (Giovana Lancellotti) volta a aparecer amanhã, quinta-feira (25), em "Dona de Mim" (Globo).
O que vai acontecer
Kami conta a Ryan (L7nnon) sobre o crime que sofreu. O ex-marido da moça e pai de seu filho se revolta.
Ronaldo (Bernardo Schlegel) entra em contato com Kami novamente. Desesperada, a ex-funcionária da Boaz avisa a Renata e Marlon (Humberto Morais).
A polícia não consegue capturar Ronaldo. Com isso, Ryan decide agir e pede que Kami o alerte caso o criminoso a aborde novamente.
Ainda nesta quinta, Isabela flagra Jaques no quarto de Filipa. Rosa visita Sofia. Samuel e Ryan desconfiam quando Leo fala sobre Kami. Ryan confronta Bárbara e exige que a lutadora mantenha Lucas longe de ilegalidades.
Jaques ameaça Danilo e o obriga a se manter longe de Filipa. Peter comenta com Nina que ela sente ciúmes de Filipa.
A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.