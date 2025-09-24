Topo

A Fazenda: Peões disputam Prova do Fazendeiro hoje; veja como será

A Fazenda 2025: Peões disputam hoje a Prova do Fazendeiro - Reprodução/Record
A Fazenda 2025: Peões disputam hoje a Prova do Fazendeiro Imagem: Reprodução/Record
Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

24/09/2025 19h48

A edição ao vivo de A Fazenda 2025 (Record) promete fortes emoções nesta noite. Após uma semana marcada por tensões, a Prova do Fazendeiro chega para definir quem assumirá o comando da fazenda.

Como será a Prova do Fazendeiro?

Fabiano, Gabily e Dudu enfrentarão um desafio que exige raciocínio e agilidade. Fantasiados de galinhos, os peões terão que encarar um piso repleto de números, cada um representando a resposta de perguntas de matemática feitas por Adriane Galisteu.

O peão precisará pensar e agir rápido. Quem se jogar primeiro sobre o número correto garante mais pontos. Cada rodada terá pontuação diferente, tornando cada movimento decisivo.

Ao final de todas as etapas, o participante que somar o maior número de pontos será coroado o novo Fazendeiro da semana. O participante fará com que Rayane perca o reinado.

