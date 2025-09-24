Topo

A Fazenda 2025: Dudu Camargo causa punição e deixa sede sem gás ou forno

A Fazenda 2025: Dudu Camargo causa nova punição na sede
Colaboração para Splash, em São Paulo

24/09/2025 22h20

Enquanto se arrumava para o ao vivo de hoje de A Fazenda 2025 (Record), Dudu Camargo causou uma nova punição.

O que aconteceu

O apresentador usou o banheiro da sede, algo proibido aos moradores da Baia. Imediatamente, o sinal de punição soou.

Nizam questionou o que havia acontecido e Kathy explicou. "Dudu foi no banheiro. Acho que ele pensou que estava confinado, porque tinha falado que seriam em 30 minutos."

O ex-BBB se revoltou. "Ah, gente, a essa altura do campeonato? Banheiro é banheiro, gente. O karma vem a cavalo! Não é possível, gente, sério. 15 dias de programa já!"

Devido a punição, a sede ficará 12 horas sem forno elétrico ou gás. Rayane alfinetou o peão. "Muito bem, Dudu. Agora a gente come pão! Não temos janta, almoço e café!"

Nizam chegou a se envolver em uma rápida treta com Dudu devido a punição, mas na sequência pediu desculpas ao apresentador.

